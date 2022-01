Una niña de 12 años de la comunidad indígena Misión Wichí Kilómetro 2 fue encontrada sin vida este sábado por la mañana entre los yuyos a la vera de la ruta nacional 81, que conecta a la ciudad de Tartagal con Formosa. Estaba desaparecida desde el miércoles último y su cuerpo fue hallado por un hombre de la comunidad que pasaba por el lugar. Si bien el Ministerio Público Fiscal de Salta no confirmó que se trate de una muerte violenta, familiares y conocidos de la niña aseguran que tiene una herida de arma blanca en el cuello, y que estaba cpn el torso desnudo.

El cuerpo fue encontrado al costado de la ruta 81, antes de entrar a la Misión Wichí, cerca de un lugar que es usado como parador y donde, según los integrantes de la comunidad, se venden drogas y bebidas alcohólicas y también se detienen viajeros que ofrecen dinero a cambio de sexo. Esta comunidad se encuentra a 2 kilómetros de la localidad de Pluma del Pato, en la banda norte del departamento Rivadavia.

"Que se haga justicia. Era una niña llena de sueños, ya estaba ingresando al colegio, y me la han matado", reclamó el padre de la víctima, Tomás Roberto Flores, en conversación con Salta/12.

El hombre reside en la localidad de Embarcación, donde trabaja como jornalero en una finca. Ayer por la mañana mañana un conocido le informó que su hija había sido encontrada asesinada. Flores contó que cuando llegó la ambulancia ya se llevaba el cuerpo de la niña por lo que no la pudo ver, sí pudo hablar con integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, desde donde le informaron que el cuerpo será entregado a la familia entre el lunes o martes próximos, cuando hayan terminado los exámenes forenses de rigor.

Flores está separado de la madre de la niña, quien vivía con una hermana. El padre dijo que no había sido informado de la desaparición de su hija, que la había ido a buscar el jueves, que era su franco para pasar el día con ella, y le dijeron que no estaba en la casa. El viernes regresó a Embarcación porque debía trabajar y este sábado debió volver a Kilómetro 2 porque le informaron del hallazgo del cuerpo.

Flores fue a ver al hombre que encontró el cuerpo de su hija, quien al reconocer a la nena fue a avisarle a la familia materna. "Mme ha contado que ha visto que había una persona tirada, se arrimó un poquito, se dio cuenta que era una chiquita, vio que era Pamela", relató.

El presidente de la Misión Kilómetro 2, Raúl Manuel, dijo a Salta/12 que también él pudo ver el cuerpo y reconoció a la niña de su comunidad. Se llamaba Julia pero en la comunidad la conocían por el sobrenombre de Pamela. El referente comunal también indicó que lxs hermanxs de la nena y la madre lograron ver el cuerpo y la reconocieron. Explicó que no habían radicado una denuncia por la desaparición debido a que se encuentran en una zona aislada. "Nosotros acá no tenemos seguridad en las comunidades", sostuvo.

El femicidio se dio a conocer mediante un video que grabó Germán Vildoza, co-fundador junto a su pareja, Florencia Reilacoste, de la organización no gubernamental De las manos por el mundo, que se encuentra trabajando en proyectos comunitarios en Kilómetro 2. Vildoza relató a Salta/12 que llegaron a la escena del hallazgo del cuerpo antes del mediodía y reconoció a la niña por su vestimenta y en particular por un pantalón rosa que solía usar, dijo que la conocía porque participaba de los talleres que desarrollan, aunque aclaró que no pudo verle la cara. También dijo que había rastros de motos y huellas de borcegos, como de un hombre adulto.

El Ministerio Público Fiscal informó el hallazgo del cuerpo de "una mujer" y explicó que por el momento no podía precisar que se tratara de la niña por el estado de descomposición del cuerpo. Por esto mismo, indicó que trabajan en la identificación del cuerpo, que fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán para que realizar la autopsia y determinar también la data y la causa de la muerte. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, está a cargo de la investigación.

Según afirmaron las personas que vieron el cuerpo, la niña presentaba una herida de arma blanca en el cuello, y también tenía el torso desnudo, por lo que sostienen como hipótesis que pudo haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual.

El padre adelantó que organizará una marcha para pedir justicia y que se encuentre al o los responsables de la muerte. También pidió que hechos de esta naturaleza no vuelva a pasar con otras niñas y niños.

Adicciones

Vildoza explicó que el lugar del hallazgo del cuerpo es un parador donde hay gente que va "a vender droga". También el presidente comunal señaló que a ese punto van personas de otros lugares que venden estupefacientes y en la comunidad tienen serios problemas de consumo problemático, sobre todo de alcohol en los chicos y las chicas de Misión Wichí.

"Como referente de la comunidad, siempre hice denuncia pidiendo a la policía para que haga recorridos, nunca hemos recibido respuestas", dijo Manuel. "Hemos escuchado relatos de que hay camioneros que les ofrecen plata a las chicas para prostituirse, que viene gente de otros lugares y abusa de las chicas, les venden drogas. Esta es como una parada. Siempre hay gente en moto, autos estacionados", contó Vildoza y añadió que es una comunidad muy vulnerada.

Según lo señalado por el padre de la nena y el presidente comunal, hasta el momento los familiares no han recibido contención del Estado y no les han contactado ninguno de los organismos provinciales o nacionales conformados para atender a las problemáticas de las comunidades indígenas y de género.