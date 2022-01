La primera jornada del Abierto de Australia no pudo ser peor para los argentinos que se presentaron en el torneo: los cuatro tenistas que debutaron en el primer Grand Slam del año se despidieron con derrotas, en un certamen marcado por el escándalo sucedido con el número uno del mundo y máximo campeón del certamen, Novak Djokovic.

Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis y Tomás Etcheverry llegaron a Australia con la ilusión de completar un buen torneo, pero para cada uno de ellos fue debut y despedida.

El azuleño Delbonis (42º) batalló 3 horas y 58 en en court 17 ante el español Pedro Martínez (61º), quien se impuso por 7-6 (17-15), 3-6, 6-4 y 6-2. El primer set, que se extendió por una hora y 40 minutos, fue clave para el posterior desarrollo del encuentro. El argentino llegó a liderar 4-1, pero Martínez lo quebró en el séptimo juego para llegar luego a un tie break interminable. Más allá de la tenaz resistencia de Delbonis, que levantó ocho set points en ese pasaje, Martínez se llevó el parcial en la novena oportunidad que dispuso.



Mucho menos pudo hacer el rosarino Coria (64º), que resistió apenas una hora y 35 minutos frente al francés Gael Monfils, decimoséptimo preclasificado y cuarto finalista en 2016. El galo dominó de principio a fin para quedarse con el cómodo triunfo por 6-1, 6-1 y 6-3.

Facundo Bagnis (71º), por su parte, estuvo muy cerca de concretar una hazaña y peleó durante 4 horas y 37 minutos frente al chileno Cristian Garín, decimosexto favorito, aunque no pudo concretar la remontada épica. El argentino perdió los dos primeros sets, pero no se entregó y emparejó el marcador, pero el mayor resto del chileno le imposibilitó quedarse con la victoria. El 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4-7) y 6-3 final refleja la paridad que hubo en el encuentro y la batalla que propuso el argentino, más allá de no haberle alcanzado para acceder a la segunda ronda

El otro argentino que se despidió fue el debutante platense Etcheverry (129º), procedente de la clasificación y derrotado por el español Pablo Carreño Busta (19º) por 6-1, 6-2 y 7-6 (7-2). La jerarquía del ex top ten fue demasiada para el joven argentino, que sólo pudo oponerse con firmeza en el tercer set. Sin embargo, la experiencia de Carreño Busta apareció en el momento justo para cerrar el tie break con autoridad y neutralizar cualquier intento de remontada del argentino.

En la segunda jornada están programados los estrenos de Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marcos Trungelliti. El Peque se presentará a partir de las 21 ante el serbio Filip Krajinovic. Ya en la madrugada argentina, Báez chocará ante el checo Tomas Machac, Cerúndolo se cruzará con el español Albert Ramos-Viñolas y Trungelliti se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe.