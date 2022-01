El español Rafael Nadal tuvo un buen comienzo en el Abierto de Australia, donde venció con comodidad al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2. “Han sido meses muy complicados para mí. Es imposible estar más feliz”, expresó tras la victoria el tenista, quien continúa a paso firme en su carrera por conquistar su 21 Grand Slam.

Nadal, quien podría enfrentarse en una exigente segunda ronda al australiano e invitado Thanasi Kokkinakis, se convirtió en el único candidato a alcanzar su Grand Slam número 21 después de la deportación del serbio Novak Djokovic.

“Yo simplemente vivo mi día a día. No vivo con esa angustia para querer ser yo el que tiene más Grand Slams. Al fin y al cabo, los tres hemos superado nuestras expectativas”, comentó en alusión a la paridad que mantiene con Djokovic y el suizo Roger Federer.

Consultado sobre la deportación Djokovic por incumplimiento de las normas sanitarias contra la Covid-19, contestó: “Estoy bastante cansado de esto. Hace casi una semana cuando ganó en la primera instancia el caso y pudo recuperar su visa y practicar, dije que la justicia había hablado. Hoy dijo otra cosa y no iré contra lo que la justicia diga”.

“Otra cosa es lo que yo creo personalmente (...). Sabés que la situación ideal en el mundo del deporte es que los mejores jugadores estén en los eventos más importantes, sin dudas, y si Novak Djokovic juega aquí, es mejor para todos. Otra cosa es lo que pasó y como dije al principio no puedo decir nada porque creo que la situación es muy clara”, continuó.

“Honestamente le deseo todo lo mejor, creo que la situación ha sido un desastre y él no es el único que probablemente hizo las cosas mal en ese caso. Por supuesto que hay más responsables en toda esta terrible situación que enfrentamos durante las últimas semanas. Pero por supuesto que él es uno de los responsables. Así que a nivel personal, sí me gustaría verlo jugando aquí y si debe o no jugar aquí es otra discusión de la que no quiero hablar más”, concluyó el número seis del ránking de la ATP.