El máximo reconocimiento que la FIFA le otorga al mejor jugador de la temporada volvió a quedar en manos del delantero Robert Lewandowski, quien superó en la terna a Lionel Messi y a Mohamed Salah por su destacado desempeño en la temporada 2020/2021.

De esta manera, el futbolista del Bayern Munich se quedó con la distinción por segunda vez consecutiva igualando en 2 al portugués Cristiano Ronaldo como el más premiado.

¿Lewandowski mejor que Messi?

Con 58 tantos, el polaco fue el máximo goleador de las 5 principales ligas europeas (Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia) en el año 2021, muy por delante del segundo clasificado, el francés Kylian Mbappé (43).

En total, Lewandowski completó un extraordinario año con 69 goles, y un registro histórico en la Bundesliga de 41 tantos en una misma temporada (2020/2021) que solo tenía el alemán Gerd Müller. Durante 2021, el polaco ganó tres campeonatos (Mundial de Clubes 2020— se disputó en febrero de 2021 por la pandemia de coronavirus—, Bundesliga y Supercopa de Alemania).

Por su parte, Messi tuvo una actuación sobresaliente en el primer semestre del año, siendo goleador de La Liga española por octava vez y campeón de la Copa del Rey. Luego, tras su sorpresiva salida de Barcelona, alzó la Copa América en Brasil con el seleccionado argentino. El segundo semestre del rosarino estuvo marcado por lesiones y la adaptación a su nuevo club, el Paris Saint Germain.

The Best: su historia y todas sus categorías

The Best FIFA nació en el año 2016 con el objetivo de reconocer a los mejores jugadores y jugadoras del mundo de cada temporada. También a los mejores técnicos y técnicas, arqueros y arqueras, el premio Fair Play y el Puskas. Además, reconoce a los equipos ideales de la temporada, tanto masculino como femenino.

En esta edición, el premio valoró los logros y desempeños durante el periodo que va del 8 de octubre de 2020 al 7 de agosto de 2021.

Mejor jugador y jugadora

Mejores técnico y técnica

Mejores arquero y arquera

Fair Play: premio al juego limpio

Premio Puskas: al mejor gol

Premio The Best a la Afición: a la hinchadas

¿Quiénes eligen a los ganadores?

Los ganadores se eligen a través de la votación de un panel de expertos. Para esta edición el panel masculino está compuesto por Ali Al Habsi, Jared Borgetti, Tim Cahill, Geremi, Julio César, Jürgen Klinsmann, Alexi Lalas, Javier Mascherano, Ryan Nelsen y David Trezeguet.

El panel femenino estuvo integrado por Florence Adhiambo, Margaret Aka, Eniola Aluko, Emma Byrne, April Heinrichs, Rosana Augusto, Memunatu Sulemana, Homare Sawa, Marta Tejedor y Chan Yuen Ting.

El proceso de votación de los premios empezó el lunes 22 de noviembre y culminó el viernes 10 de diciembre de 2021.

Jugadores más premiados

El polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

El portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017).

Lionel Messi se llevó la distinción en el 2019.

El croata Luka Modrić fue el vencedor de la edición 2018.

The Best y el Balón de Oro: diferencias

Desde 1956, la revista francesa especializada France Football fue la encargada de evaluar la actuación de los jugadores para distinguir al mejor futbolista europeo del año con el “Balón de Oro”.

Ya en 1988, la máxima autoridad que rige en el fútbol mundial empezó a galardonar a los mejores futbolistas a través del “FIFA Best Player of the Year”, pero la distinción no logró tomar mayor trascendencia.

Por ese motivo, en 2009, tanto el Balón de Oro como el FIFA Best Player of the Year se unificaron con la inclusión de todos los jugadores de Europa y para lanzar al año 2010 el primer Balón de Oro de la FIFA. De todas formas, FIFA y France Football volvieron a separarse en 2016, momento en que surgió The Best, entregado por la FIFA.

En términos de reconocimiento, The Best considera solo el rendimiento de la temporada —de agosto a julio— y los votos quedan a criterio de los entrenadores y capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas, periodistas e hinchas miembros del Club FIFA.com.

Por su parte, para la entrega del Balón de Oro se toman en cuenta las votaciones de 193 periodistas deportivos, dando únicamente lugar a la opinión de la prensa especializada. Además, se entrega por lo hecho durante el año calendario, incluyendo participación con las selecciones y amistosos.

Segunda gala virtual por coronavirus

Las últimas dos galas de “The Best FIFA Football Awards” se celebraron de manera virtual debido a los protocolos sanitarios que rigen en Suiza por la pandemia de coronavirus.

Ambas ediciones, realizadas el 17 de diciembre de 2020 y el 17 de enero de 2022, y que tuvieron como ganador a Lewandowski, se llevaron a cabo en la sede de la FIFA, en la ciudad suiza de Zurich, y fueron transmitidas por los canales oficiales de YouTube y Facebook.