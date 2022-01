#CualquieraPuedeGooglear Clic en curso: el ciclo Espacio Maker, del Centro Cultural de la Ciencia, ofrece clubes científicos para chicxs y adolescentes, como Arduino Lab, Paleodetectives, el 20 y 27/1 y como Artistas en píxeles, el 21 y 28/1. Clic charlado: lxs escritorxs Gabriela Cabezón Cámara y Leo Oyola encabezan la charla gratuita Representación del territorio bonaerense, el 20 a las 20.30 en la explanada al aire libre del Museo MAR, Mar del Plata. Clic en un cumple: Lo’ Pibitos festejarán sus 15 años con toque en Niceto, el 21/1 a las 20.

#JoystickDivision Según la big data interna de Twitter, los videojuegos más mencionados en esa red durante 2021 fueron Genshin Impact, Apex Legends, Ensemble Stars, Final Fantasy, Fate/Grand Order, en gran parte determinados por Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Tailandia, los principales polos twitteros sobre gaming. Además, el cierre de año también trajo la apertura del KLÜB, la casa gamer del clan KRÜ Esports en Palermo, donde harán base los equipos de Valorant, FIFA y Rocket League. Y en el segmento de gaming familiar, Capcom sacó Monster Hunter Rise en PC y desde Córdoba llegó el sidescroller infantil Blossom La Jirafa.



#Pantallazos Si te van los documentales, el ciclo de No ficción del canal Encuentro, programará los sábados y domingos de enero películas como Guido Models, de Julieta Sans, sobre un inmigrante boliviano que formó una agencia de modelos en la Villa 31; como El laberinto de las lunas, de Lucrecia Mastrángelo, sobre maternidad e infancias trans o como Las lindas, de Melisa Liebenthal, sobre la pre-adolescencia femenina.



#HayTablas Los elencos de teatro de la UADE arman gira solidaria de verano, con los espectáculos A través del universo, dirigido por Marina Svartzman, con música de los Beatles (20/1 en Casa de la Cultura de General Madariaga, 22/1 en Teatro la Torre, Pinamar) y Automáticos, de Javier Daulte, sobre extraños fenómenos climatológicos (21/1 en Casa de la Cultura de General Madariaga, 23/1 en Teatro la Torre, Pinamar); a beneficio de distintas entidades de la zona. Además, reestrena la comedia Las cuñadas, de Florencia Naftulewicz, sobre tensiones comerciales, femeninas y familiares en el country, desde el 19/1 en el teatro Metropolitan Sura.

#VeranoDel22 Abrió el ciclo de shows gratuitos Cantar con el corazón, en el C.C. Recoleta, que anuncia presencias de Sofía Campos (21/1 a las 21) y seguirá con Rosario Ortega (el 28/1). Otro ciclo que se abrió es el de Verano Cynar, con conciertos cada finde hasta que termine febrero en distintos puntos de la capital y en Chapadmalal, que van desde Julián Kartun hasta Lucy Patané. Además, la banda Fulgura migra a Miramar para triple toque: 21/1 en El Colonial (con Biondo Blues Band), 22/1 en La Habana y 22/1 en Ramón. Y Movistar inauguró paradores en Pinamar y Mar del Plata, con wifi libre, zona de juegos y sets musicales.



#AltaTemporada Series es vida. Un mix entre thriller diplomático y cacería de tesoros submarinos arma La fortuna, primera experiencia seriéfila para el director de pelis casi de culto como Los otros y Tesis, Alejandro Amenábar (domingos, AMC). Además, estrena la cuarta del hit argentino El marginal, con Juan Minujín y Nicolás Furtado (19/1, Netflix) y debuta As We See It, sobre tres compañeros de departamento dentro del espectro del autismo (21/1, Amazon Prime Video).