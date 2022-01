Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga de Harry Potter, se pondrá en la piel de "Weird Al" Yankovic, quien desde hace décadas realiza parodias de hits musicales, en el film Weird: The Al Yankovic Story. “Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”, ironízó el músico y humorista en un comunicado. El comediante saltó a la fama en los 80 con su parodia de "Beat It", de Michael Jackson ("Eat It"), y a partir de allí forjó una carrera le permitió ganar cinco Grammy.