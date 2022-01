Al mismo tiempo que el cantante británico Harry Styles cancelaba recitales en Australia y Nueva Zelanda, se agotaron en pocas horas las 60.000 localidades puestas a la venta para su show previsto para el 3 de diciembre de 2022 en el estadio de River Plate.

El artista, exintegrante del grupo One Direction, y autor de hits como "Watermelon Sugar", "Adore You" y "Sign of the Times", entre otros, brindará este año los conciertos que forman parte de su gira "Love On Tour". Es la gira mundial que retoma después de las cancelaciones por la pandemia de coronavirus.

Los motivos de su cancelación en Australia y Nueva Zelanda

“Este evento ha sido cancelado”, con ese mensaje enviado a sus correos electrónicos se desayunaron aquellos que habían adquirido sus entradas para los recitales que Styles iba a ofrecer en Australia y Nueva Zelanda. Habían sido originalmente programados para noviembre de 2020.

“Debido a los continuos desafíos de las giras internacionales, The Harry Styles 'Love On Tour' no se puede reprogramar para Australia y Nueva Zelanda en 2022 y se cancelará”, agregaba el comunicado. “Desafortunadamente, no es posible en este momento. Pronto compartiré noticias sobre nuevos espectáculos. Los amo mucho, los extraño y no puedo esperar a verlos”, expresó Styles en un mensaje dirigido a sus fans.

Según lo informado por el entorno del cantante, la incertidumbre de las restricciones por coronavirus y la limitación de aforo en los estadios fueron los motivos que llevaron a la suspensión de los eventos en tierras oceánicas.

¿Cuánto salen las entradas?

Con localidades que fueron desde los 7500 hasta los 17.500 pesos, las entradas para el show que Styles ofrecerá en el Estadio Monumental en diciembre de 2022 se agotaron a pocas horas del anuncio del evento.

Campo VIP : $17.500 + costo de servicio.

Platea Preferencia l: $16.500 + costo de servicio.

Platea común: $13.500 + costo de servicio.

Platea Media Sívori: $12.000 + costo de servicio.

Plateas Altas: $12.000 + costo de servicio.

Campo: $10.000 + costo de servicio.

Platea Alta Sívori: $7500 + costo de servicio.

Si bien la visita del artista iba a realizarse en 2020 en el Estadio Hípico, los organizadores modificaron de escenario y trasladaron el recital a la cancha de River por la alta demanda de los tickets.

En ese sentido, quienes habían adquirido sus boletos para este show, podrán asistir a la nueva fecha con una nueva ubicación:

Entradas adquiridas de CAMPO VIP se ubicarán en el sector CAMPO VIP

Entradas adquiridas de CAMPO se ubicarán en el sector CAMPO

Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL A se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTIN C y D

Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL D se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO C y D

Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA B se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN E

Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA E se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO E y F

Entradas adquiridas de PLATEA C se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTIN F y G

Entradas adquiridas de PLATEA F se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO H e I

Por otra parte, aquellos que deseen un reembolso del dinero tendrán tiempo hasta el miércoles 2 de febrero inclusive para cargar la solicitud de reintegro.

¿Cuándo llega Harry Styles a la Argentina?

El ex-integrante de One Direction comenzará con sus presentaciones del “Love on Tour” por Europa, siendo el Reino Unido el primer país en recibir su visita del próximo 11 de junio, mientras que culminará su paso por el Viejo Continente en Portugal, el 31 de julio.

Su gira por América Latina arrancará a finales de noviembre, después de su paso por México. El 27 de ese mes actuará en Colombia, dos días más tarde lo hará en Perú y el 1 de diciembre será el turno de su presentación en Chile.

Luego de su presencia en Santiago, Styles viajará hacia Argentina, donde el 3 de diciembre lo esperará el Monumental de la Ciudad de Buenos Aires colmado de fans.

Finalmente, el británico cerrará su “Love on Tour” en Brasil, con tres fechas que se realizarán en San Pablo, Río de Janeiro y Curitiba.

Repaso de las 5 mejores canciones del ex One Direction

Desde el lanzamiento del tema más escuchado del artista, sus fanáticos trataron de descifrar el mensaje que quería transmitir. “Trata sobre la dulzura de la vida. También habla del orgasmo femenino, pero eso no es tan relevante, eso es otro asunto”, explicó el británico sobre su más exitosa canción, que pertenece al álbum “Fine Line”.

Este sencillo forma parte también de “Fine Line” y Styles retrató todos los efectos que una persona siente cuando está enamorado. De todas formas, durante una entrevista el cantante aclaró que se trataba de un homenaje para un pez que tenía.

El británico compuso esta canción, que pertenece a su primer álbum denominado “Harry Styles”, analizando la perspectiva de una joven madre a la que le informan que le quedan cinco minutos de vida. Bajo esa premisa, la mujer aprovecha ese tiempo para dejarle un mensaje a su hijo.

Aunque sus seguidores vincularon la letra de “Falling”, de “Fine Line”, a las sensaciones por la pérdida de una persona amada, Styles remarcó que se trata de ese lapso en el cual alguien comienza a atravesar nuevamente una etapa oscura de su vida.

Con este sencillo que abre el álbum “Fine Line”, el músico intentó reflejar los miedos que aparecen en la etapa del enamoramiento y, al mismo tiempo, sus sentimientos ante la ruptura de esa relación.