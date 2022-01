En tiempo suplementario, el Real Madrid lo dio vuelta y batió 2-1 al Elche para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Con goles de Isco y el belga Eden Hazard en la segunda parte de la prórroga, el equipo de Carlo Ancelotti superó a un bravo rival que le hizo partido a pesar de las numerosas bajas -el arquero Axel Werner y el delantero Guido Carrillo fueron titulares- y hasta llegó a soñar con la clasificación cuando Gonzalo Verdú abrió el marcador.

El encuentro arrancó a un ritmo frenético y el Elche fue el primero en rondar el gol, pero Carrillo -solo y a un metro de la línea- desaprovechó una chance al estrellar el balón en el travesaño.

Más tarde, el ex delantero de Estudiantes de La Plata lo tuvo de cabeza tras un corner; luego Carrillo volvió a intentarlo, aunque su remate picado fue despejado por el arquero Lunin.



El Merengue solo generó peligro en acciones individuales de Vinicius. Un disparo de Camavinga fue detenido por Werner, ex arquero de Boca Juniors.



Real Madrid dominó el complemento, aunque sin profundidad. Ingresaron Modric y Casemiro a falta de 20 minutos, el Elche se retrasó y, hundido en su propia área, logró llegar con vida a la prórroga, donde entraron Ceballos y Hazard en el equipo blanco.



Sin embargo, el Elche sorprendió en una contra que provocó la expulsión del brasileño Marcelo por derribar a Tete Morante y por esa acción llegó el gol de Verdú, que tomó un rebote y facturó.



Jugado, Real Madrid apeló a la heroica, pareció no acusar la inferioridad numérica y logró igualar por medio de Isco. Con el Elche aturdido, Hazard firmó la remontada tras eludir a Werner y le dio a su equipo el pase a cuartos. Al final, vio la roja Pere Milla en el perdedor.



Se despidió Barcelona

En una vibrante eliminatoria, Athlétic Bilbao también se clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey tras derrotar 3-2 al Barcelona en San Mamés.

El cruce se había ido a la prórroga tras finalizar 2-2 los primeros noventa minutos. Iker Muniain había adelantado al Bilbao, igualó Ferran Torres, Iñigo Martínez dio ventaja de nuevo a los locales y Pedri empató para el Barça en tiempo adicional.



Pero el equipo de Xavi se despidió del torneo por un penal que Muniain, capitán del equipo rojiblanco, convirtió en el minuto 106, para sellar así el pase del conjunto vasco.

Exito de Getafe en la Liga

Getafe venció 4-2 de local al Granada y comenzó a alejarse de la zona de descenso, en un partido correspondiente a la fecha 21 de la Liga de España.



Los goles de los locales fueron marcados por Borja Mayoral, Sandro Ramírez, el serbio Nemanja Maksimovic y el turco Enes Ünal; mientras que para los granadinos el colombiano Luis Suárez anotó doblete.

De esta vigésimo primera fecha fueron suspendidos Barcelona-Rayo Vallecano y Mallorca-Real Sociedad (aún sin confirmación), en tanto Atlético Madrid-Levante jugarán el próximo 16 de febrero.



Este viernes a las 17 comenzará a disputarse la 22ª fecha, que arrancará con el duelo entre Espanyol-Betis.



El sábado se enfrentarán Levante-Cádiz; Villarreal-Mallorca; Sevilla-Celta y Atlético Madrid-Valencia; en tanto el domingo lo harán Granada-Osasuna; Real Madrid-Elche; Real Sociedad-Getafe; Rayo Vallecano-Athlétic Bilbao y Alavés-Barcelona.



Principales posiciones: Real Madrid 49 unidades; Sevilla 45; Betis 37; Atlético Madrid y Real Sociedad 33; Barcelona 32.