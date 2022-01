Por Erik Gómez

El cantante y compositor de música urbana Bad Bunny anunció este lunes las fechas de su gira mundial "The World 's Hottest Tour" y el próximo 4 de noviembre aterrizará en Buenos Aires, para dar su show en el estado de Vélez Sarsfield.

En tanto, las entradas para el estadio José Amalfitani saldrán a la venta el miércoles 2 de febrero por la página Livepass.com.ar.

El "Conejo Malo", con tan solo seis años de carrera, se convirtió en uno de los exponentes más importantes a nivel mundial de trap latino y reggaetón: lideró las listas estadounidenses de la revista Billboard, ganó un Grammy y fue considerado como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time, en 2020.



Además, es un relevante activista en su Puerto Rico natal, aliado de la comunidad LGTBI Q+, y colaboró con marcas como Adidas y Cheetos para convertirse en ícono de la moda.

Con una corta, pero intensa carrera hacia el estrellato mundial, hay cinco claves para entender el fenómeno construido por Bad Bunny durante estos años.





Un repaso: de su primer gran éxito al "The World's Hottest Tour"

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), nacido el 10 de marzo de 1994, comenzó a escribir y a crear sus propias rimas y sonidos a los 14 y como todo artista que busca hacerse reconocido por su trabajo, subió sus primeros materiales a la plataforma SoundCloud.

No obstante, no fue hasta diciembre de 2016 que el puertorriqueño arrancó a tener relevancia: a través del sello Rimas Entertainment (comercializado por Universal) lanzó "Soy Peor", una canción rap sobre su decepción con el amor y la rebeldía de estar soltero.

La canción fue un éxito total al llegar al puesto 19 del Billboard Latin Songs y fue certificado de platino 11 veces por sus equivalencias entre ventas y reproducciones en servicios de streamings.

Desde entonces, hubo una seguidilla de sencillos hasta que en 2018 lanzó su primer álbum titulado "X 100pre", que contó con varias colaboraciones entre las que se destacó con el rapero canadiense Drake, a quien invitó a cantar en español por primera vez.

Al año siguiente "Oasis", álbum colaborativo con el colombiano J. Balvin, vio la luz y fue un éxito instantáneo. Mientras que en 2020, durante el año de la pandemia, compartió otros dos álbumes: "YHLQMDLG" (Yo hago lo que se me dé la gana) en febrero y "El último Tour del Mundo" en noviembre.

Este último trabajo catapultó a Bad Bunny como exponente internacional de los ritmos latinos urbanos, luego de que se convirtiera en el primer álbum completamente en español en llegar al puesto número uno de la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Además, lo consagró como el primer artista de habla hispana en ser el más reproducido del año de Spotify por dos años consecutivos: 2020 y 2022





Mina de oro: sus colaboraciones y su triunfo en los Grammy

Con la relevancia, la audacia y la originalidad de sus versos, Bad Bunny estuvo en el ojo de varios artistas internacionales para colaborar y crear canciones memorables.

Una de las más recordadas fue "Mayores" de la estadounidense con raíces mexicanas, Becky G. Lanzado a mediados de 2017, el sencillo encabezó las listas en España, Ecuador, Chile, Rumania, Paraguay, Perú, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador, mientras alcanzaba el número 3 en la lista Billboard Hot Latin Songs. Asimismo, le permitió debutar en el Hot 100 de la revista estadounidense dedicada a la industria musical (en el puesto 73), pero este solo sería el inicio.

En 2018, la rapera neoyorquina Cardi B. lanzó su esperado álbum debut "Invasion of Privacy" y entre las sorpresas se encontró la canción "I Like It", con la colaboración de Bad Bunny y J. Balvin.

Ni bien salió el disco a la venta, la canción debutó en el puesto número 8 del Hot 100 y cuatro semanas después, tras la salida del video musical, lideró la lista Hot 100 por dos semanas consecutivas. Es el único sencillo N°1 de Bad Bunny en Estados Unidos, hasta el momento.

Con el fin de continuar su sendero virtuoso en el mercado inglés, el puertorriqueño invitó al rapero y compositor canadiense Drake para la canción "Mia". El hit se convirtió en viral luego de que el reconocido artista se animara a cantar completamente en español por primera vez, lo que llevó a que el single debutara en el número 3 del Billboard.

No obstante, no fue hasta el 2021 que llegó el galardón que puso a la cima al "Conejo Malo". En la entrega 63º de los Grammy, el álbum "YHLQMDLG" ganó la terna de "Mejor Álbum Urbano o Pop Latino", al vencer a otros reconocidos colegas como Camilo, Kany García y Ricky Martin.

Sus parejas más famosas y su actual novia Gabriela Berlingeri, diseñadora de joyas

El reguetonero, a diferencia de otros exponentes de la industria, mantuvo sus relaciones amorosas muy discretas y las noticias más destacadas se dieron por su carrera, colaboraciones o intervenciones en Puerto Rico.

No obstante, se supo que la mayoría de las canciones de su inicio sobre el amor, las relaciones y la independencia fueron inspiradas por su primera novia, identificada como Carliz de la Cruz.

Según varios medios puertorriqueños que indagaron sobre los inicios de Bad Bunny, la pareja tuvo un romance durante su adolescencia y hasta habrían trabajado juntos en un supermercado mientras el rapero buscaba alcanzar el reconocimiento como músico.

Asimismo, fanáticas del artista sugirieron que algunos de los versos de la canción "Otra noche en Miami", "Mía", o "No me conoce" se refieren a esta relación.

Respecto a la actualidad, el cantante está de novio desde 2017 con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri, a quien conoció en un restaurante mientras cenaba con su familia.

No obstante, Bad Bunny mantuvo su relación con Berlingeri en completo secreto hasta 2020, y en una entrevista con la revista Rolling Stone, explicó: "Estoy feliz con ella. (La gente) no sabe que ella me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba".

Asimismo, la diseñadora se convirtió en la primera latina en fotografiar la portada de dicha revista, cuando tomó capturas a su pareja para la portada de mayo del 2020.

El encuentro con Rubén Blades

En la industria musical siempre hay controversias relacionadas con la mezcla de géneros. Los músicos más tradicionales de estilos como la salsa, el merengue, el mariachi o los diversos folklores nacionales no suelen estar a gusto con las nuevas tendencias, así como las letras y los lujos que estos artistas urbanos exponen en las redes sociales.

El reconocido cantante de jazz latino y salsa, Rubén Blades, tuvo la oportunidad de conocer a Bad Bunny luego de que el intérprete de "Dakiti" fuese a uno de sus conciertos junto a sus padres.

En una entrevista con The New York Times, Blades recordó la anécdota que se dio luego de un recital que brindó en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico.

“Tocamos tres horas y media y se llegó con su madre y su padre. (Bad Bunny) Fue muy respetuoso, no solo conmigo, sino con sus padres. Y entonces le pregunté, delante de su papá: 'Escucha, tengo una hipoteca que pagar, ¿por qué no hacemos algo?'. Y todos se rieron”, contó Blades.





Las 5 canciones que no te podés perder

"Dakiti": con la colaboración de otro cantante puertorriqueño, Jhay Cortez, el sencillo fue lanzado a fines del 2020 como el primer sencillo de "El último Tour del Mundo". Fue un éxito rotundo con más de 1200 millones de reproducciones en Spotify y llegó al puesto número 5 del Billboard Hot 100. Además, fue la primera canción en español en liderar el Billboard Global 200.

"I Like It": la canción de la rapera Cardi B. fue el primer single número 1 en los Estados Unidos de Bad Bunny. Con base de hip hop y con el sample de "I Like It Like That" de Pete Rodríguez, fue una de las canciones más memorables del 2018.

"Soy Peor": el primer éxito del rapero. Una canción completamente del género trap y con un estribillo que dice "Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor", llevó al Conejo Malo a la cima.

"Mia": con más de 700 millones de streamings, se trató de un éxito viral luego de que el canadiense Drake cantara por primera vez completamente en español. El video musical tuvo más de 1200 millones de reproducciones.