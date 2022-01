La hermana de Federico Mazzoni, el argentino que trabajaba como gerente de un club gastronómico de la localidad mexicana de Playa del Carmen y fue asesinado a balazos, aseguró que los asesinos buscaban al dueño del lugar y le "dieron un aviso". Victoria Mazzoni dio detalles del hecho en una entrevista que concedió a IP Noticias.



"Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido o hacia días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class es mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano", dijo la mujer conmovida.

"No tengo palabras para describir el dolor que se siente por esta pérdida", expresó Victoria, quien agregó que su familia está compuesta por sus padres, ella y tres hermanos varones, uno de ellos Federico. Todos oriundos de la provincia de Córdoba.

"No tenemos ningún familiar allá, están todos acá, mi hermano está solo allá, donde tiene una banda de amigos que son su familia. Trabajaba en un parador muy concurrido y conocido de la zona", agregó.

La mujer, quien contó que hacía 15 días había viajado a visitar a su hermano a México, dijo que "no se venía venir" algo así, aunque explicó que Federico "fue siempre el que dio la cara en Mamita's en cualquier asunto. Sabemos que es una ciudad que está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente".

"No se lo ha esperado. Esto aparentemente es un ajuste de cuentas", añadió Victoria, quien sostuvo la hipótesis que lo ocurrido era una advertencia para el dueño del club, Jorge Mazuca Fuentes. "Jorge lo quería muchísimo a mi hermano...no se comunicó todavía con la familia y no puedo creer por qué, si estaba en peligro, no le ha puesto custodia", agregó.