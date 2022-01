Ayer comenzó a abonarse el bono de extra para los trabajadores de la administración pública provincial, que, tal y como lo adelantó el gobernador Gustavo Sáenz, será de $20.000, pagadero en dos cuotas. La primera llegó el 26 de enero y la segunda en febrero.

Sin embargo, el anuncio generó malestar entre los intendentes municipales, quienes adujeron que esa decisión no fue consultada y que sus arcas no están para soportar dicho gasto. Como el reclamo de los gremios no se hizo esperar, el Ministerio de Economía de la provincia prometió un salvavidas económico que para muchos no será suficiente.

La semana pasada, tras una breve reunión con el consejo directivo del Foro de Intendentes, el gobernador se comprometió a hacer frente a la mitad de lo que los 60 municipios deberían pagar a sus empleados, un monto que supera los $115 millones y equivale a $10.000 para cada trabajador, advirtiéndole a los mandatarios comunales que lo restante saldría de sus propias arcas y de las negociaciones con las bases.

El intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, ya ofreció formalmente a ATE y UPCN, como le había adelantado a este medio, $16.000, de los cuales $3.000 se pagaron el 14 pasado, $7.000 debían ser depositados ayer, y otros $6.000 se pagarán recién el 25 de febrero.

En La Caldera la oferta de $13.000 en una sola cuota que hizo Diego Sumbay no fue suficiente para los municipales, que quieren la equiparación con lo que recibirán los provinciales, pero desde la intendencia aseguran que no hay dinero para eso, porque “se está debiendo a la provincia parte del aguinaldo, el mes que viene se pagan doble las asignaciones”, y en febrero arrancan las negociaciones paritarias.

“Rechazamos la propuesta y vamos a esperar hasta mañana (por hoy) el pago solicitado. En caso de no haber respuesta, se realizará una asamblea y se determinará qué medida de fuerza tomar”, declaró Gustavo Sarapura, delegado gremial de ATE.

En el departamento San Martín la cosa está un poco más sencilla. Allí, en la negociaciones paritarias de cierre de año, consiguieron un bono de $16.000 para Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Por lo que el secretario departamental de ATE, Fermín Hoyos, afirmó que ahora esperan “la equiparación”, y que los municipios “hagan frente a los $4.000 que faltan con los $10.000 que van a recibir de la provincia”.

En ese sentido, contó que ya el mandatario de Aguaray, Guillermo Aleman, le habría garantizado ese pago, y que resta negociar con los funcionarios de Tartagal y Salvador Mazza. Pero adelantó que lo que se viene será la negociación paritaria, y por eso ya convocaron a los trabajadores de cada municipio a realizar asambleas la semana que viene, “porque la planta política de Tartagal ya se subió un 46%, así que vamos a pedir lo mismo”, adelantó el referente sindical.

En tanto, en el departamento Orán será un poco más complicado. La ciudad cabecera se niega a renegociar el bono que ya habían acordado en octubre del 2021 y que era de $12.000. Pero desde los gremios no se resignan a no pedir que se iguale el monto que percibirán otros municipios y los provinciales, “vamos a pedir que se reconozca al menos un porcentaje de los $8.000 que faltan seguramente con las paritarias”.

En Rosario de Lerma los gremios firmaron un cheque en blanco aunque en “desacuerdo”, ya que en esa localidad del Valle de Lerma, su jefe comunal, Enrique Martínez, se comprometió a depositar los $10.000 que recibirá de la provincia. Pero la misma acta acuerdo aclara que “en relación a la segunda cuota de $10.000 quedará sujeta a disponibilidad financiera y contable del Municipio”.

Los gremios esperan poder conversar con el ejecutivo municipal para saber cuándo se realizará ese pago, en el momento que se sienten a negociar el aumento de sueldos para la primera parte del año.

En el sur, el intendente de Rosario de La Frontera, Gustavo Solís, acordó pagar los $20.000 en dos tramos, uno de ellos ya se concretó y el segundo llegará en febrero. Hasta aquí en Metán rige un acuerdo previo en el que se anexarán $2.500 mensuales no remunerativos. Y en Coronel Moldes, la oferta de Omar Carrasco fue de $15.000.

En Salta hubo acuerdo

Si bien la semana pasada la secretaria de Gobierno de la municipalidad de Salta, Frida Fonseca, había adelantado que le pedirían la totalidad del bono a Economía de la provincia, finalmente se conformaron con el 50% ofrecido. Ayer la misma funcionaria informó que participó de la asamblea de empleados en el Centro Cívico Municipal y allí les transmitió que se pagará el bono en dos tramos.

El primero llegará cuando la provincia deposite su parte, que esperan llegue entre hoy y el sábado. Mientras el segundo pago lo afrontaría el municipio con sus propios fondos el mes que viene.

Los docentes privados también

Otro frente que se le abrió a Gustavo Sáenz tras su anuncio fue el de la docencia privada, que expresó su enojo al enterarse de que el bono se depositó solo al sector público. Por eso rápidamente uno de los gremios que los nuclea, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), envió nota y luego mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, haciéndole llegar su preocupación y solicitando se los incluya.

Según el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, “el compromiso ya existe”, aunque al día de ayer no se había efectuado el pago. La secretaria adjunta de SADOP envió un mensaje de tranquilidad a sus afiliados pidiendo esperar hasta este viernes para que se emita el “instrumento legal” que permitiría realizar la operación, y porque una vez efectuado el pago, “puede demorar en impactar en las cuentas”.