El secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, salió a aclarar las versiones que circularon este martes sobre la suspensión de controles a detenidos con prisión domiciliaria a raíz de una supuesta falta de recursos para la provisipon de combustibles. En primer lugar, desde la provincia explicaron que la situación no tuvo que ver con la faltante de recursos sino con la asignación de los mismos. Argumentaron que al prorrogarse el Presupuesto 2021 no se tuvo en cuenta que Servicios Penitenciarios se encuentra ahora bajo la órbita del ministerio de Seguridad y ya no depende de Gobierno. Durante una entrevista con Sí 98.9, Bortolozi aclaró: “Está solucionado, hay momentos de tremendas crisis por parte de un funcionario cuando tienen que cumplir y es difícil llegar a tiempo a veces teniendo en cuenta la extensión de nuestro territorio. El Patronato abarca toda la provincia”. La Dirección Provincial del Patronato de Liberados, es el área encargada del control sobre detenciones domiciliarias. La medida había sido comunicada el miércoles por esta repartición del Estado.