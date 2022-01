El primer femicidio de 2022 en Jujuy enluta a Humahuaca, porque allí fue asesinada Dafne Soto, una joven de 18 años que fue encontrada por su familia ahorcada en su cuarto, en donde estaba con su novio, que fue detenido anoche y quedó imputado como el principal sospechoso del asesinato.

El hecho sucedió al mediodía de ayer en una casa del barrio 2 de Abril en la ciudad de Humahuaca. Allí la joven estaba con su novio, Martín Sabando, un joven de 20 años que residía en Tilcara y había ido a visitarla.

La madre se alertó al escuchar gritos en el cuarto de la casa, en donde encontró a su hija desvanecida, Sabando aprovechó la conmoción de la madre para irse de la casa. Al lugar concurrieron efectivos de la comisaría Seccional 15 y personal del servicio de emergencia, quienes intentaron reanimar a la joven, pero no lograron.

Dafne tenía una cuerda en su cuello, y en un principio pensaron que se trataba de un caso de suicidio, hasta que se inició la investigación y tras la declaración que realizaron familiares la carátula cambió a femicidio.

La autopsia se realizó ayer por la tarde en la capital jujeña. El fiscal Walter Rondón informó que esperaba el informe del cuerpo médico, pero que ya imputó al joven por femicidio.

Dafne estaba en pareja hace siete meses con Sabando, había terminado el año pasado el secundario y durante este verano trabajaba en Tilcara. Iba todos los días y regresaba a Humahuaca.

Amalia Mamaní, madre de Dafne, se mostró desconsolada. A la vivienda se acercaron familiares, vecinos y compañeros de la cooperativa que integra, para acomapañar a la mujer y sus otros tres hijos, una joven de 23 años y dos más pequeños de 9 y 6 años.

“Mi hijita no había asentado denuncia antes. La gente, amigos, ahora me dicen que el chico la tironeaba, que la maltrataba. Mi hijito ahora nos contó que a su hermana la golpeaba el novio, que la hacía llorar, no sabía si pegaba a la pared o la puerta”, relató compungida.

“Mi hija vivió situaciones de violencia, ella no me había contado, ahora me estoy enterando y es muy duro saber ahora cuando ella ya no está”, señaló. “Necesito contener y cuidar a mis hijos, quiero que me ayuden para poder sanar todo esto. Es terrible que esto haya pasado”, agregó.

El padre de Dafne también, si bien está separado de su madre, estuvo presente en esta situación y también expresó su deseo de que haya justicia.

“El amor de papá hizo que no acuerde con la relación de su hija y el muchacho” recordó Amalia, “en cambio, yo quise ser cómplice de mi hija, que sepa que la acompañaba. Sentí que ella estaba conmigo y en este momento solo quiero que se sepa la verdad. Me da pena saber que ella a sus 18 años, que recién empezaba a vivir, haya terminado con violencia”.

Dafne era conocida en la zona porque en 2021 había sido elegida reina estudiantil de la Escuela Agrotécnica N° 10 de Hornillos de Maimará y Segunda Dama de Honor del Departamento Tilcara en 2019. Justamente, el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes la despidió en las redes sociales.