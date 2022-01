La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, aseguró este domingo que Juntos por el Cambio "no va a negar" el financiamiento que el Gobierno de Alberto Fernández necesita para cumplir los pagos del acuerdo irresponsable y multimillonario con el Fondo Monetario Internacional, que fue contraído en 2018 por la administración del expresidente y líder de su espacio político, Mauricio Macri. "Cuando decimos que queremos ver la letra chica no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque en realidad el Congreso no vota eso, el Congreso vota el financiamiento", aseguró.

La exministra de Seguridad sostuvo que "hay una confusión respecto a qué se vota en Congreso. El parlamento no vota el acuerdo, sino que vota el financiamiento para el mismo". Luego aclaró que "el acuerdo lo tiene que cumplir el Gobierno". "Negar el financiamiento, Juntos por el Cambio no lo va a negar", aclaró. En esa línea, la presidenta de uno de los partidos que fue el principal responsable del préstamo de 44 mil millones de dólares, destacó que el nuevo acuerdo que fue anunciado el viernes "me parece importante en el sentido de que estábamos al borde del abismo".

Consultada sobre por qué la gestión que ella integró tomó la deuda con el Fondo, habló de una "crisis política" y de "movimientos devaluatorios" luego de las elecciones de 2017, y aseguró que "el Fondo es el que más barato financiaba a la Argentina". "Si hubiéramos hecho los cambios en los dos primeros años, no hubiéramos llegado al FMI", indicó. Por otra parte, contó que el lunes viajará a Villa La Angostura a hablar con el expresidente Macri que la "invitó a charlar".