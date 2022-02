Ayer el gobernador Gustavo Sáenz acordó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, la construcción de redes de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias para el departamento de Rivadavia, en el norte de la provincia. También se decidió que se entregarán herramientas a miembros de las comunidades indígenas para puedan trabajar en el lugar en donde viven.

En paralelo, se reunió la Mesa del Agua, el espacio que coordina el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp) y que pretende viabilizar acciones para dar respuesta a la crisis hídrica en la provincia. En el caso de Rivadavia se acordó hacer un refuerzo de camiones cisterna para la distribución del agua.

Según informó el gobierno provincial, los materiales acordados con Nación, estarán destinados a la construcción de redes de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias, aunque no se explicitaron los montos dispuestos ni los tiempos pactados para realizar cada una de las obras.

Aún así, Sáenz dijo que esas obras "se realizan cumpliendo con la necesidad de llegar a cada rincón de la provincia de Salta con acciones que mejoren la calidad de vida y provean acceso al agua segura, principalmente a habitantes de los departamentos con emergencia sociosanitaria”, es decir Rivadavia, San Martín y Orán.

En el departamento de Rivadavia los municipios de Santa Victoria Este, Coronel Juan Solá (más conocido como Morillo) y Rivadavia Banda Sur son recurrentes los reclamos de su población indígena y criolla por la falta de servicios básicos, como el agua y la energía eléctrica. A ello se suman las altas temperaturas en la zona, y que llegan a más de 45° en verano.

Este anuncio llegó después de la inauguración del Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este, el pasado 25 de enero, acto que contó con la visita de Zabatela a la provincia. En ese sentido, y según informó la provincia, ya se atendieron 1043 consultas y derivaron a recuperación a 50 niños y niñas. Además, otros 15 chicos, de hasta 3 años de edad, fueron trasladados al Hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, por deshidratación, diarreas, neumonía y covid.

Dejando ver la pobreza estructural de las comunidades indígenas, Sáenz destacó la importancia del trabajo conjunto que se viene llevando adelante entre el gobierno de la provincia y la Nación para asistir a las comunidades. Por eso también se decidió entregar equipamiento para que las poblaciones indígenas puedan trabajar en el lugar donde viven, otro pedido que es recurrente en el departamento.

De la reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y la ministra de Desarrollo Social, Claudia Silvina Vargas.

Más agua y menos discriminación

Por su parte, en el encuentro virtual de la Mesa del Agua, que correspondía al departamento de Rivadavia, se acordó diseñar un plan maestro para mejorar el sistema hídrico provincial y analizar la posibilidad de unificar en una sola prestadora todo el servicio de agua potable y saneamiento en este departamento, ampliando el área servida.

Esto se debe a que en varias de las localidades la prestación del servicio no está a cargo de la prestataria Aguas del Norte, sino de los propios gobiernos municipales, como es el caso de Rivadavia Banda Sur, donde la distribución del agua está encabezada desde hace una veintena de años por el intendente Leopoldo Cuenca.

Otro caso es lo que ocurre en Morillo, donde Aguas del Norte provee agua solo a la zona urbana, sin que este servicio llegue a los puestos campesinos y comunidades indígenas. Ante esa problemática, semanas atrás se conformó una Mesa del Agua sólo del municipio, integrada por ediles y representantes criollos y originarios.

El concejal del Frente de Todos Armando Ruiz contó a Salta/12 que como medida inmediata realizarán un relevamiento de la situación actual, dado que en el territorio hay pozos comunitarios de agua, pero suele haber conflictos entre los vecinos o hay fallas en los caños o la bomba misma. En otros casos, "hay pozos hechos, pero les faltan piezas para poder darle uso". "Después hay muchos lugares que tienen pozos, dicen que es comunitario, pero no hay un acceso rápido al agua y las personas tienen que ir a acarrear el agua", contó Ruiz.

A pesar que dijo que existe una diferencia en relación a la distribución en el pueblo, aseguró el agua que llega al centro del municipio tiene un servicio "pésimo" pues no se da una respuesta inmediata ante los problemas que se presentan.

A modo de ejemplo, el edil dijo que desde diciembre el pueblo sufre la baja presión. "Los vecinos me dicen que tardan 30 minutos para llenar un tacho de 20 litros, eso no puede seguir pasando", subrayó, y añadió que la empresa no les da una respuesta. Y por eso, la Mesa municipal se reunirá cada dos meses para ir definiendo las prioridades de asistencia en el municipio.

Por otra aprte, en la Mesa coordinada por el Ente Regulador se anunció que se coordinará con la Secretaría de Interior, los intendentes y la prestataria del servicio de agua potable y saneamiento una ayuda extraordinaria para la provisión alternativa de agua con camiones cisterna.

En este caso, se resaltó que se priorizará un "control de las entregas garantizando eficiencia y evitando trato discriminatorio". Además, se pactó coordinar la entrega de tinacos o continentes alternativos de agua potable con personal del Ejército Argentino, la Secretaría de Asuntos Indígenas, intendentes y concejales, a los efectos de evitar la superposición de beneficiarios y eficientizar la asistencia.

También se aseguró que se debe relevar la necesidad de la expansión de redes en correspondencia con las obras de captación que ejecuta la provincia, tanto en área servida como no servida. En esa línea, se comprometieron a gestionar la incorporación al servicio de agua potable de las localidades cubiertas por los siete pozos financiados con fondos de Ley Nacional de Bosques, y garantizar el arraigo de las familias afectadas por el reconocimiento de sus derechos a comunidades originarias que habitan en los ex lotes fiscales 55 y 14.

Se sumó la necesidad de emprender acciones conjuntas de las empresas prestadoras de agua y energía eléctrica para minimizar las incidencias o cortes del servicio de energía eléctrica que repercutan en el normal funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua potable. También, requerir a ambas empresas inversiones en grupos electrógenos para preservar la continuidad del servicio.

Por último, se dispuso que el Ente y Recursos Hídricos realicen inspecciones sobre el tratamiento de efluentes cloacales y formulen las recomendaciones pertinentes.