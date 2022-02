El cacique Modesto Rojas, de la Comunidad Misión Fwolit Lantawos, del Kilómetro 5, en Tartagal, denunció que una finca ubicada a 200 metros de su territorio realiza fumigaciones y que los agroquímicos que utilizan para esta actividad podrían ser los causantes de la aparición de granos en la piel de lxs niñxs, y hasta incluso sus muertes.

También el cacique de la comunidad El Mistol, Anibal Guisano, manifestó que está al frente del mismo campo, y considera que les genera afecciones a la salud, porque en su comunidad lxs niñxs también tienen granos en la piel, y que incluso hubo muertes por cáncer, lo que también vincula con las fumigaciones.

Además, los referentes señalaron que cada vez que hay fumigaciones les cuesta respirar por el olor que sienten, y después les duele la cabeza y les pican los ojos.



Consultado por Salta/12, el director de Ambiente de la municipalidad de Tartasgal, Pablo Martinich, consideró que "es directa la relación entre ambiente y salud", y aseguró que tomará medidas e irá al lugar. Dijo que no le había llegado ninguna queja.

En la Misión Fwolit Lantawos, el miércoles pasado un niño de 2 años murió luego de que su mamá lo llevara al Hospital Juan Domingo Perón porque tenía granos en su cabeza. El chico estuvo internado 5 días, y falleció a las horas de que le dieran el alta; en el certificado de defunción se registró como causa del deceso una "muerte súbita", aunque funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas explicaron que se estaba investigando la causa de muerte.

Rojas contó a Salta/12 que hay otrxs niñxs con granos en la cabeza y la cara y asocia esta situación a los efectos que provocan las fumigaciones en un campo cercano. Señaló que donde viven hay un campo de 550 hectáreas "donde siempre fumigan", y respecto al niño que falleció la semana pasada dijo que vivía a menos de 100 metros de ese campo. "Hasta hoy no me han dicho todavía de qué se murió el chiquito. Eso es lo que a mí todavía no me han dicho. (El secretario de Asuntos Indígenas) Luis Gómez Almaraz dijo que estaban investigando. No me han dicho más nada", sostuvo.

"Yo estoy a 200 metros, cuando fumigan todo el olor a veneno viene para la comunidad", añadió el cacique. Según explicó, el campo de una empresaria de apellido Monserrat atraviesa varias comunidades indígenas; es una finca donde se siembra soja y cártamo. "Hace como 2 semanas atrás estaban fumigando", "Aseguramos que eso afecta todo, y que eso produce los granos de los chicos", sostuvo.

Otras comunidades de la ruta nacional 86 estarían siendo afectadas por las fumigaciones, entre ellas Lucero, Mistol, Cambay 2, Quebracho, Urundel y Cacica Loira.

El cacique de la comunidad El Mistol, Anibal Guisano, afirmó que allí también "hay muchos problemas" por las fumigaciones y añadió que también hubo muertes; contó que hubo enfermxs con cáncer, también personas que han padecido intoxicaciones. "Estamos sobre la ruta, al frente. Antes era peor cuando fumigaban con avionetas, ahora fumigan de forma terrestre, llega hasta acá, es difícil respirar", afirmó. También refirió que hay niñxs con granos en la piel. Su padre, Robervio Guisano, ex cacique, dijo además que "cuando están fumigando, el viento viene del norte y se viene sobre nosotros", y después tienen dolor de cabeza y les pican los ojos.

Guisano hijo aseguró que también hubo niñxs que nacieron con "malformaciones" y que ya fallecieron. El cacique especificó que en su comunidad hay 30 familias, y alrededor de 40 niñxs y adolescentes.

Relató que su mamá murió de cáncer del útero y afirmó que hubo médicos que le dijeron que "las fumigaciones pueden haber despertado eso". Además, señaló que tuvo tíos que fallecieron con diabetes.

Asimismo, el cacique dijo que por esos campos de alrededor "ya no tienen monte, porque quemaron todo" y esto los ha dejado sin recursos. "Tenemos que ir más lejos, yendo a Tonono hay más monte. Nos mantenemos con trabajo a corto plazo de changuitas en artesanías, aserrados, en la ladrillera. Las mujeres se dedican a las artesanías. Traemos el chaguar de Chaco salteño, de Santa Victoria Este, Santa María o Embarcación", afirmó.

Guisano dijo que en su comunidad ahora hay gran cantidad de enfermos "con gripe, dolor de huesos, tos, resfrío", pero no saben si se trata de covid. Señaló que al igual que los otros caciques de la ruta 86 también quiere que haya un hospital cerca que brinde atención a las comunidades.