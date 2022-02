The New York Times anunció que compró “Wordle”, el popular juego de palabras que es un éxito en las redes, por un millón de dólares. Inicialmente, seguirá siendo gratuito.

El periódico estadounidense, famoso también por su crucigrama, compartió la noticia en un comunicado en el que afirmó que la adquisición de “Wordle” forma parte de su estrategia para alcanzar su objetivo de llegar a 10 millones de suscriptores para 2025.

El juego fue creado durante la pandemia por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn que ya había trabajado para Reddit, para divertir a su pareja, fanática de los juegos de palabras de The New York Times, en particular del crucigrama y Spelling Bee.

“Si ustedes han seguido la historia de Wordle, sabrán que los juegos del NYT han sido una gran inspiración en sus principios, de modo que este paso se siente muy natural para mí”, expresó Wardle en un comunicado que compartió en sus redes sociales en el que aseguró estar “emocionado” por este paso y agradeció a los usuarios por hacer de “Wordle” una “experiencia inolvidable”.

Qué es Wordle

En “Wordle” los jugadores deben adivinar una palabra por día de cinco letras en un máximo de seis intentos. En cada uno de los intentos el juego tiñe de verde las letras que se encuentran en el lugar correcto. Tiene una interfaz sencilla, no pide los datos de los usuarios ni tiene publicidad. “Es algo que te motiva a usar tres minutos al día. Y eso es todo”, había dicho Warlde.

Después de que el juego se hiciera popular en su propia familia, Wardle decidió lanzar la página web en octubre del año pasado. El 1 de noviembre tenía solo 90 usuarios, para el 2 de enero sumaba más de 300 mil y el número siguió subiendo. Además, otros desarrolladores han copiado el juego en otros idiomas y actualmente está disponible una versión en español.

En un principio, los resultados del juego no podían compartirse hasta que Wardle vio que usuarios ponían su desempeño en redes usando emojis de colores que se corresponden con los de los intentos de cada partida, de modo que decidió automatizar esa función.

"El Times sigue centrado en convertirse en una suscripción esencial para todos los angloparlantes que quieren entender y participar en el mundo", dijo la empresa en un comunicado. "El departamento de Juegos del New York Times es una parte clave de esa estrategia", agregó. En noviembre, el diario neoyorquino afirmó en su informe de resultados que cuenta con cerca de 8,4 millones de suscriptores.