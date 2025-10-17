El último informe de la Secretaría de Trabajo, elaborado a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), reveló que en julio de 2025 el número de asalariados formales cayó a 10.096.200, el nivel más bajo desde octubre de 2022.

El Gobierno no consigue revertir la sangría en materia laboral pero busca imponer al mismo tiempo una agenda de reformas para flexibilizar despidos y reducir derechos. Los sectores que están en crisis, pero también aquellos que les va bien, despiden gente.

Desde la asunción de Javier Milei, el mercado laboral formal perdió 205.500 puestos de trabajo, según los datos del SIPA. El sector privado —que el Gobierno presenta como su principal prioridad— alcanzó su menor nivel de empleo desde agosto de 2023. Desde noviembre, se perdieron 127.000 puestos en el sector privado, 57.900 en el público y 20.600 en el trabajo doméstico. Sólo aumentaron los puestos de trabajo de trabajadores independientes: se sumaron 127.100 monotributistas y autónomos, un fenómeno que los especialistas asocian a la precarización del mercado laboral.

Puntualmente en julio, y según el análisis de la consultora LCG, la modalidad de empleo que más creció fueron los monotributistas sociales con 22.217 puestos nuevos. El panorama a corto plazo tampoco es alentador, a las dificultades en materia laboral del primer semestre del año se suma una mayor incertidumbre financiera, que obstaculiza los negocios y la contratación de empleo, que se profundizó desde septiembre en plena contienda electoral.

A nivel sectorial, las ramas de actividad más afectadas fueron la construcción y la industria. La construcción encabeza la pérdida de empleos, con 60.500 puestos menos, mientras la industria manufacturera, eliminó 39.200 empleos y se encuentra en su nivel más bajo desde mayo de 2022. El único dato positivo del informe del SIPA fue la mejora salarial en el sector privado, con tres meses consecutivos de aumentos hasta julio. En comparación con noviembre de 2023, los sueldos se ubican 4,5 por ciento por encima, según LCG.