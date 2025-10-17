Las localidades de Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron reconocidas entre los 52 destinos del mundo distinguidos en una nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

El anuncio se hizo en la ciudad china de Huzhou. Las 52 ciudades elegidas compitieron con más más de 270 candidaturas de 65 países. Las dos ciudades argentinas distinguidas fueron por la preservación del patrimonio cultural y natural, y por impulsar la sostenibilidad y la innovación a nivel local.

Colonia Carlos Pellegrini está ubicada a 362 kilómetros de la ciudad de Corrientes, tiene 1.120 habitantes y está a orillas de la Laguna Iberá, siendo el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá.

Maimará se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y tiene 3500 habitantes. Se halla en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Además, las localides de San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron elegidas para integrar el Programa de Mejora (Upgrade) de ONU Turismo, que se enfoca en apoyar a lugares con alto potencial para lograr estándares internacionales de excelencia.

La ceremonia contó con la presencia del embajador en China, Marcelo Suárez Salvia y representantes de las dos ciudades elegidas. La Argentina tuvo además otras candidatas: Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo nació en 2021. Ese año se premio a Caspalá (Jujuy). En 2022, Trevelin (Chubut) obtuvo el Programa Upgrade y consiguió la principal distinción en 2024. En 2023 el premio fue para La Carolina (San Luis). El año pasado se reonoció a Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba), con Campo Ramón (Misiones) en el Programa Upgrade.