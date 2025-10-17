Destellos en la oscuridad es un podcast grabado en vivo que puede presenciarse en La Paz Arriba pero que también podrá escucharse de manera diferida en ElDiarioAr. Este es el nombre del ciclo a cargo de la periodista Ana Cacopardo, que en tiempos de redes sociales y contenidos vertiginosos de un minuto sale a buscar la producción de pensamiento a través de una conversación larga y tendida: una celebración del encuentro, la afectividad y lo colectivo.



En estos encuentros se generan cruces inesperados y diálogos que apuestan a tejer alianzas y encender la imaginación política. En sus redes Cacopardo define este convite como una posibilidad para "interrogar el tiempo que habitamos y también un reencuentro con el camino transcurrido y las emociones". Ahí cuenta que conoció a la cantante Liliana Herrero en 2008, viajando a Villaguay para grabar una de las primeras temporadas de Historias debidas (ciclo conducido por ella que fue emitido varios años por Canal Encuentro). Por aquel entonces la entrerriana acababa de presentar Litoral, "ese disco imprescindible para nuestra memoria musical y cultural" según la conductora.



Este domingo 19 a las 19.30 se repetirá el encuentro de las dos en La Paz Arriba (Callao 1082). Además, como bonus track acompañará la artista Luciana Jury con sus canciones. Detrás de estos fogones hay un equipo de periodistas, productorxs, diseñadorxs y cineastas "empecinados en el sueño de otro mundo posible": Ana Cacopardo, Dolores Curia y Lucía Lubarsky (producción y contenidos), Andrés Irigoyen (realización audiovisual), Denise Umaschi (diseño gráfico), Nati Salamone (make up). "No queremos alimentar la fatiga apocalíptica. Preferimos mirar el vuelo de las luciérnagas: su destello ilumina en la oscuridad más profunda", remarcan.



Por este ciclo ya pasaron figuras de la talla de Rita Segato, Dora Barrancos, Cecilia Roth, Valeria Bertuccelli, Dolores Fonzi, Lorena Vega, Deo Carrizo y María Claudia Albornoz. Las entradas anticipadas se consiguen a través del sitio Passline.