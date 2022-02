Tren : está prohibido llevar animales en los vagones, con excepción de perros-lazarillos que acompañen a pasajeros no videntes y pequeños animales encerrados en jaulas (cajas transportadoras) , que podrán llevarse siempre que por su acondicionamiento o naturaleza no sean molestos o repugnantes a los pasajeros. Según el reglamento de la ley 2.873 general de ferrocarriles , aquellos pasajeros que lleven mascotas fuera de las condiciones autorizadas se les aplicará una multa. Por otra parte, está la opción del despacho de animales caseros por encomienda , siempre que exista en los furgones el espacio disponible y que las mascotas se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad. En el caso de los perros, deberán llevar bozal, collar y cadena y viajarán en el mismo tren que su dueño.

Micro: en micros no se pueden transportar mascotas, aunque según la normativa vigente, toda persona con discapacidad podrá estar acompañada por un perro guía o de asistencia. En este caso, el can debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera de metal u otro elemento de similar función, no siendo obligatorio el uso del bozal, y deberá viajar junto a su usuario o usuaria en la forma más adecuada.