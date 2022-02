Estados Unidos ya superó las 900.000 muertes confirmadas por covid-19 en medio de un alza en las cifras de fallecidos y contagiados desde finales de noviembre y que se atribuye a la variante Omicron. El presidente Joe Biden emitió un comunicado en el urge a las personas que todavía no lo han hecho a que se vacunen contra el coronavirus. "Insto a todos los estadounidenses a que se vacunen, a que vacunen a sus hijos y a que se pongan la vacuna de refuerzo si cumplen los requisitos”, afirmó el mandatario estadounidense.



Desde el inicio de la pandemia Estados Unidos ha estado entre los países con mayor cantidad de casos y fallecidos por coronavirus. Las cifras más recientes registraron más de 901.000 muertes y más de 76 millones de casos. Desde fines de noviembre y ante el avance de la variante Ómicron la curva de muertes marcó un ascenso, aunque el promedio de casos semanales registró una baja en las últimas semanas. De casi 790.000 del 12 de enero bajó a alrededor de 378.000 este dos de febrero, según los últimos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En un comunicado, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que en estos momentos el país dispone de más herramientas que nunca antes para salvar vidas y luchar contra el virus, y destacó las vacunas como la más importante de todas.

"Las vacunas y las dosis de refuerzo demostraron ser increíblemente efectivas, y ofrecen el mayor nivel de protección", apuntó el mandatario, quien añadió que gracias a las inoculaciones se salvaron más de un millón de vidas en el país. “Después de casi dos años, sé que el peso emocional, físico y psicológico de esta pandemia ha sido increíblemente difícil de soportar”, dijo Biden que a su vez agregó que en este momento cuentan con “más herramientas que nunca para salvar vidas y luchar contra este virus, y las vacunas siguen siendo nuestra herramienta más importante.



“Podemos salvar aún más vidas -y evitar a innumerables familias el dolor más profundo imaginable- si todo el mundo pone de su parte", afirmó.L as hospitalizaciones también están bajando, aunque siguen en uno de sus mayores niveles de toda la pandemia, con un promedio semanal de unas 133.000, indica el recuento que realiza el diario The New York Times.

El número de hospitalizaciones sigue elevado, según precisó Rochelle Walensky,directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Según Walensky, esto pone a prueba las capacidades de los CDC y al personal de salud en algunas regiones.



Aunque Estados Unidos es uno de los países productores de vacuna, las autoridades sanitarias no han logrado que despegue la campaña de inmunización. Un 75% de la población cubierta con al menos una dosis y un 64% con esquema completo. En tanto, el 42% ya recibió una inoculación de refuerzo y Biden insiste en sus mensajes que más estadounidenses acudan a recibir esa tercera dosis, además de solicitar el uso de tapabocas en espacios públicos.