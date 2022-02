El Argentina Open, que en esta edición contará con la presencia destacada de Juan Martín Del Potro, arrancará este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis. Además del tandilense, que debutará en el ATP 250 de Buenos Aires este martes frente a su compatriota Federico Delbonis, se destacan en el cuatro principal el top ten noruego Casper Ruud, flamante número 8 del mundo y campeón en la edición 2020, y el porteño Diego Schwartzman, número 14 del ranking y último campeón del certamen en 2021.

La vuelta de Del Potro al ATP de Buenos Aires se dará 16 años después de su única participación en 2006. Su presencia en el certamen tiene más que ver con lo que será su gira de despedida del tenis, que contempla, además, su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro. En sus mejores momentos en el circuito, en los que llegó a ser número tres del mundo, Del Potro no priorizó el ATP de Buenos Aires en su agenda, ya que su elección se volcó hacia torneos de la gira de cemento por Estados Unidos. Pero ahora, con la necesidad de despedirse jugando frente al público argentino, volverá a pisar como jugador el court central Guillermo Vilas del BALTC. "Esta será más una despedida que una vuelta. Me toca jugar con un amigo. No podía pedir un mejor rival", deslizó Del Potro en la conferencia de prensa de presentación. Su amigo Delbonis, devolvió este domingo gentilezas: "Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato".

Más allá de lo que ocurra con Del Potro, las miradas estarán puestas en Schwartzman, que viene de perder increíblemente las semifinales del Córdoba Open ante el chileno Alejandro Tabilo (144). Es que Peque, además de ser el tenista mejor ranqueado de la Argentina, es el último campeón del Argentina Open y es también quien logró poner fin al dominio de los tenistas extranjeros que incluyó nada menos que a Rafael Nadal en 2015; al austríaco Dominic Thiem en 2016 y 2018, a Ruud en 2020, al español David Ferrer en 2012, 2013 y 2014; entre otros. El último argentino en consagrarse en Buenos Aires antes del Peque había sido el cordobés David Nalbandian en 2008.

La primera jornada del Argentina Open, que ha subido sus premios a 602.250 dólares y tendrá concurrencia plena en el Lawn Tennis, arrancará este lunes con los cruces entre el francés el francés Benoit Paire (54) y el serbio Dusa Lajovic (38), a las 13.30; a continuación jugarán el español Fernando Verdasco (200) y el boliviano Hugo Dellien (109); a la misma hora pero en la cancha 2 se enfrentarán los serbios Laslo Djere (49) y Miomir Kecmanovic (63). Mientras que, en el primer turno de la jornada nocturna se medirán los argentinos Facundo Bagnis (74) y Francisco Cerúndolo (111), y la cerrarán el rosarino Federico Coria (64), quien buscará su pasaje a octavos ante el uruguayo Pablo Cuevas (90).

La jornada del martes tendrá como plato principal el duelo fraticida entre los campeones de la Copa Davis en Zagrev 2016: Del Potro y el azuleño Federico Delbonis. El tandilense, actualmente ubicado en el puesto 757 del ranking, volverá a jugar por los puntos luego de prácticamente tres años de ausencia por sus recurrentes operaciones en su reodilla derecha. Delbonis (41), que atraviesa un buen momento tiene un antecendente negativo ante el tandilese, quien le ganó por 7-6 (5) y 6-3 la única vez que se enfrentaron en Indian Wells 2017.

El vencedor entre los campeones de la Davis se enfrentará en octavos de final ante el ganador del duelo que protagonizarán el cordobés Juan Ignacio Lóndero (139) y el español Pablo Andújar (73). Los otros argentinos que jugarán el martes son el bonaerense Sebastián Báez (77) ante el danés Holger Rune (97) y Tomás Etcheverry (128) ante el español Jaume Munar (88); el vencedor de este encuentro será el rival en segunda ronda de Peque Schwartzman, quien debutará recién en octavos de final, al igual que el noruego Ruud, quien se medirá con el ganador entre el español Roberto Carballes Baena (76) y el chileno Nicolás Jarry (149); también arrancarán en segunda ronda los italianos Lorenzo Sonego (23), irá ante el vencedor entre los wild card Báez y Rune, y Fabio Fognini (31), quien hará su presentación frente al ganador del duelo entre el español Pedro Martínez (61) y el chileno Alejandro Tabilo (144).