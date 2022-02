Amazon Prime Video

* Reacher. Ya disponible. Serie.

Nueva adaptación para icónico personaje literario creado por Lee Child. Los ocho episodios son fieles a la trama de Zona peligrosa, la primera de las 26 novelas sobre este policía militar retirado y nómade que resuelve casos con la fuerza de su inteligencia y puños. Alan Ritchson es el encargado de meterse en la piel de este héroe picante tras dos películas protagonizadas por Tom Cruise.



* The Marvelous Mrs. Maisel. 18 de febrero. Cuarta temporada

Retorno para la comediante Rachel Brosnahan y su arsenal de one liners. Estos ocho episodios suceden con el cambio de época de los ‘60. Midge quiere una absoluta libertad creativa para su espectáculo de stand-up. Aunque su oficio creará una grieta con su familia y amigos. La serie creada por Amy Sherman-Palladino tendrá como invitados especiales a Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters y Jason Alexander.



HBO Max

* Kimi. 10 de febrero. Largometraje.

Zoë Kravitz protagoniza este thriller tecnológico dirigido por el incontenible Steven Soderbergh. Un crimen registrado por software, una empresa que oculta sus intenciones y una mujer con agorafobia dispuesta a salir de su encierro y buscar la verdad. Además del suspense hay claras referencias al escenario post Covid y una crítica hacia los gigantes hightech. O cómo el realizador de Traffic hizo su propio especial Black Mirror y Días Extraños (Kathryn Bigelow, 1995).



* Bilardo: el doctor del fútbol. Fecha a confirmar. Serie documental.

Cuatro capítulos sobre la vida y obra del DT que marcó una bisagra en la historia del fútbol. El objetivo es doble, retratar lo íntimo (tuvieron acceso a la videoteca personal de Bilardo) y su marca imborrable en el mundo de la pelota. Colegas, dirigidos, periodistas y hasta su esposa Gloria aparecen en las entrevistas. La producción, dirigida por Ariel Rotter, con guiones de Sebastián Meschengieser y Gustavo Dejtiar, tiene como productor ejecutivo al pincha Federico D’Elia. Para descorchar el Gatorade.



Disney+

* Marvel Studio Unidos. 9 de febrero. Serie documental.

La entrega sigue el backstage de las últimas entregas seriadas y películas del MCU. Ya le dedicaron sus especiales a WandaVision y Loki, entre otras, ahora es el turno sobre cómo se hizo Hawkeye.

Star+

* La crónica francesa. 9 de febrero. Largometraje.

El opus 10 de Wes Anderson llega al streaming tras haber encantado a sus seguidores e irritado a sus detractores. La declaración de amor al periodismo de vieja guardia viene con el añadido del french touch y tres relatos autónomos. Trampolín para un reparto obsceno, la puesta en escena manierista y colorida, la matemática en los diálogos y el tono zumbón que transita el drama y la comedia. El director de Los excéntricos Tenenbaums ofrece su paté audiovisual.



* The Walking Dead. 20 de febrero. Segunda parte de la undécima temporada.

Se avecina la cuenta regresiva de la historia que comenzó en 2010 con Rick Grimes abandonado a su suerte. Es el turno de la estocada final para Daryl, Carol, Maggie, Negan y los walkers.



* What we do in the shadows. 23 de febrero. Tercera temporada.

La continuación seriada de Casa Vampiro (Taika Waititi y Jemaine Clement, 2015) mantiene la lógica de mockumentary y parodia al género de los chupasangres. Nandor, Nadja y Laszlo se pelean por liderar un consejo vampírico, van al casino en Atlantic City y se hacen fanáticos de las sitcoms. Cuestiones que aquejan a estas criaturas de la noche atrapadas en Staten Island.







Paramount+

* Star Trek: Prodigy. 11 de febrero. Serie

La franquicia se sigue expandiendo a velocidad warp tras la buena recepción de la animada Lower Decks. Aquí se presentarán las peripecias de un equipo de alienígenas adolescentes comandadas por un holograma. A diferencia de Picard y Discovery, la producción está dirigida exclusivamente a un público teen.



* Killing Eve. 27 de febrero. Cuarta temporada.

El amor, odio y seducción entre Eve Polastri (Sandra Oh) y Villanelle (Jodie Comer) también llega a su cierre. Último capítulo entonces para la infatuación entre dos mujeres que juegan al gato y al ratón por diversas geografías del viejo mundo.







Apple TV+

* Suspicion. Ya disponible. Serie

Versión anglo de la israelita Flase Flag. Cuatro ciudadanos británicos quedan bajo sospecha de haber secuestrado a un adolescente. Para sumar más problemas, el joven resulta ser el hijo de una importante empresaria encarnada por Uma Thurman. El thriller presenta a los servicios de inteligencia jugando sus cartas y las dobles intenciones de sus personajes.



* Severance. 18 de febrero. Serie.

En un futuro cercano, cada quien podrá dividir su mente en dos: un espacio para el trabajo y el otro para la vida hogareña. Ninguno se va a interponer con el otro gracias al polémico procedimiento que le da título a la serie. Su director es Ben Stiller, quien entrega su versión de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 2004). Además del humor seco y la puesta en escena orwelliana se destaca su elenco con Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken, entre otros.



Starzplay

* Señorita 89. 27 de febrero. Serie.

Nuevo proyecto de Lucía Puenzo en el streaming tras La jauría. Es un thriller y drama ambientado en la México en los '80 sobre un grupo de mujeres que compiten en un concurso de belleza. “Todo lo que hoy nos escandaliza, en 1989 estaba permitido: la cosificación del cuerpo de las mujeres, el acoso sexual en los lugares de trabajo, el abuso de las relaciones de poder por parte de los hombres y la idea de pensar a la mujer como propiedad de un otro, con todas las implicaciones que eso tiene,” señaló su directora.