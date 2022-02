Central negocia sus jugadores sin conocer el deseo de los futbolistas para su futuro. Ese es el caso de Luca Martínez Dupuy, a quien los canayas cederán como forma de pago a Talleres por el pase de Juan Cruz Komar pero nadie le preguntó el delantero si desea ir a jugar a Córdoba. Y sin acuerdo entre Talleres y Dupuy se traba el arribo del zaguero central a Arroyito. Ayer llegó el defensor Nazareno Romero, mientras que Cristian González le quitó interés al ofrecimiento por Marcelo Benítez de Defensa y Justicia. Por otra parte, no conforma la forma de pago por Emmanuel Ojeda y el volante aún no fue vendido a Universidad de Chile.

Las extensas negociaciones entre Central y Talleres por Komar llegaron a un punto de acuerdo. Los canayas ceden el 35 por ciento restante de Rodrigo Villagra –Talleres lo compró el año pasado—y el 80 por ciento de la ficha de Martínez Dupuy. La transacción no se firmó porque nadie consideró la opinión del joven delantero. Es que Dupuy fue cotizado por los canayas por tres millones de dólares pero tiene un contrato que nunca le fue actualizado y percibe por mes un dinero menor, con números representativos a un primer contrato.

Martínez Dupuy firmó con los canayas en julio de 2020 y hasta diciembre del corriente año. Debutó en Primera, participa de la selección Sub 20 de México y nunca el club lo invitó a actualizar su vínculo por los méritos deportivos. De los jugadores de Primera, es el de salario más bajo. Y ahora el delantero tiene más expectativas de quedarse con el pase en su poder a fin de año que de firmar un contrato por tres temporadas con Talleres. En Córdoba le ofrecen una mejora sustancial en lo económico respecto a lo que gana en Arroyito pero no lo seduce ante la ilusión de negociar su pase en diciembre a un club del exterior. “Se está negociando para resolver todos los problemas que hay en una operación de este tipo, todavía hay tiempo”, admitieron ayer desde la sede de calle Mitre.

La Liga Profesional postergó un día el cierre del libro de pases, por lo cual los clubes tienen tiempo hasta el jueves a las 20. En estas horas en Arroyito, además de la negociación con Talleres, se debe definir si se trae un marcador central en caso de concretarse la venta de Ojeda a Chile. Hay dos opciones: Rodrigo Montes, el volante de la reserva de Boca que mostró interés en vestir la auriazul a pesar de que también lo busca Newell’s, y Francis Mac Allister, jugador de Talleres. En este último caso, su contratación se podría sumar en las negociaciones por Komar. Pero todo está sujeto a la situación de Ojeda. La venta a Universidad de Chile no se hizo por la forma de pago que proponen los trasandinos. Hay documentación que no convence como así tampoco el dinero en efectivo que se abona con la firma. Si los chilenos dan mejores garantías, Ojeda será vendido. El jugador, por lo pronto, tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha y no entrena.