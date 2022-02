El delantero Ramón "Wanchope" Ábila, en conflicto con Boca luego de haber regresado de su experiencia en la Major League Soccer de Estados Unidos, fue finalmente transferido a Colón de Santa Fe en 1.700.000 dólares. Ábila se someterá en las próximas horas a la revisión médica y firmará un contrato por tres temporadas con el equipo santafesino, que pagará un millón de dólares ahora y el resto a medida que se vayan cumpliendo distintos objetivos.

La operación terminó de cerrarse en las oficinas del Consejo de Fútbol boquense en la Bombonera tras una reunión en la que participaron Jorge Bermúdez, integrante del Consejo, Mario Sciacqua, secretario deportivo de Colón, Adrián Ruocco, representante del jugador y abogados de los dos clubes. Después de la práctica en Ezeiza, Ábila fue notificado de la concreción del pase, tras lo cual se retiró del predio sin hacer declaraciones. Este miércoles volverá para retirar sus pertenencias y saludar a sus ahora excompañeros. Así se cierra una historia que comenzó en diciembre de 2017, con la llegada de Ábila a Boca donde jugó 86 partidos y convirtió 13 goles.



En verdad, la novela tuvo un final feliz para ambos clubes, no así para Wanchope, que deseaba quedarse a pelear por el puesto de centrodelantero a pesar de que no estaba en los planes del técnico Sebastián Battaglia ni del propio Consejo. Colón se refuerza con un atacante de peso para la Copa Libertadores y Boca se saca un problema de encima y logra un ingreso por un jugador que iba a quedar libre a fin de año.



La disputa entre el club y el futbolista cordobés de 32 años, que se disparó el viernes a partir de una enojosa publicación que Ábila hizo en sus redes sociales, empezó a resolverse el lunes por la noche cuando en una reunión realizada en un hotel del complejo Nordelta entre el vice 1º de Boca, Juan Román Riquelme y el presidente de Colón, José Vignatti, el club santafesino mejoró la propuesta inicial por el delantero y propuso comprar la totalidad de su pase.



Tal como Boca lo pretendía, Colón entonces se quedará con el 100% del pase de Ábila al que sumará por tres temporadas y a cambio de 1.700.000 dólares. La transferencia no tiene nada que ver con la de Facundo Farías, que corría por cuerda separada y que no se concretó porque los santafesinos no aceptaron incluir la venta de Wanchope en la operación. Más allá de la férrea postura de Colón y del propio Farías que prefirió quedarse a jugar la Copa Libertadores en su actual club, Boca volverá a ir por él durante el mercado de pases de invierno.