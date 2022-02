“La poesía estuvo en el comienzo de la humanidad y estará hasta su final”, dice Diana Bellessi, que abrirá el Festival Poesía Ya! este jueves a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, donde también se presentará “Poesía que suena”, un proyecto que convierte los clásicos de la poesía argentina en canciones, de la mano de Teresa Parodi, Isol, Sofía Viola y Francisco Garamona, entre otros. “Esta pandemia tuvo algo de fin del mundo, como el cambio climático y la expoliación de la naturaleza lo tiene. Quizá por eso cantamos con más ganas”, agrega Bellessi.

La programación incluirá homenajes a Rosario Bléfari, con Fernanda Laguna, Susana Pampín y Dani Rodi, y a Juana Bignozzi, en el 85° aniversario de su nacimiento, a través de la performance Jamás pensé que leería este poema en público, con dirección de Katia Szechtman y Mariana Chaud. Serán cuatro días de lecturas, charlas y talleres, que concluirán el próximo domingo con el encuentro magistral entre Fabiana Cantilo y Fernando Noy (a las 19) y el recital Amores como el nuestro, un paseo por los clásicos románticos en las voces de Carlos Casella y Emme (a las 20).

Lengua hablada

“Poesía ya! da cuenta de cómo la poesía sucede en el momento presente de una lengua y cómo la lengua hablada está llena de metáforas, de lenguaje poético, y menos del realismo que creemos, de esa transparencia en el lenguaje. Mirta Rosenberg planteaba que la poesía es decir una cosa por otra y que sea verdad. La poesía es necesaria para revelar una suerte de verdad que el realismo periodístico y otros discursos no dan”, plantea Gabriela Borrelli Azara, directora del Festival, quien destaca que se cruzó con muchas personas que le dijeron que se volvieron a conectar con la lectura a partir de la pandemia.

“Se puede apagar el consumo, pero hay algo de la comunicación con otros, la necesidad de escribir y ser leídos, que nunca se apaga. Y eso también es Poesía ya!”, precisa la directora de este Festival que desplegará Encuentros Magistrales con Alejandro Crotto (“Poesía: inspiración y técnica”, charla coordinada por Alan Ojeda), María del Carmen Colombo (“Carnaval, gauchesca y orientalismo”, diálogo con Mónica Sifrim), Alberto Muñoz (compartirá poemas de su próximo libro, Obras sanitarias) y Fabiana Cantilo y Fernando Noy.

María del Carmen Colombo (Imagen: Rafael Yohai)

“La lectura implica llenarme de voces y de pensamientos; la idea de nunca estar aislada. La literatura y la lectura es todo lo contrario al aislamiento; por eso en el aislamiento florece la lectura porque es la resistencia más perfecta”, explica Borrelli Azara. “Yo busco en María Granata, busco en Juana Bignozzi, busco en Diana Bellessi... me busco en ellas a mí misma. La búsqueda de una misma a través de los otros me parece un acto muy hermoso y es lo que más me conmueve de la literatura”, admite la directora de Poesía Ya!. En esta edición leerán sus poemas las tres ganadoras del Premio Storni 2021: Silvia Mellado, Daniela Aguinsky y Belén Zavallo; y se lanzará la segunda edición del premio, que reconoce un libro de poesía inédito, con un jurado integrado por Susana Villalba, Mario Ortiz y Elena Annibali. La primera edición de este premio contó la participación de 2600 libros de todo el país.

Durante los cuatro días del festival, en la explanada del CCK, se podrá visitar la Feria Editorial y Fanzinera con editoriales especializadas en poesía, fanzines autogestivos y novela gráfica e historieta, como Ediciones Del Dock, Ediciones En Danza, Bajo La luna, Zindo & Gafuri, Viajera, Cuadernos Lumpen y Maten al Mensajero, entre otras. En “Cuanto más zines, más fan”, Pat Pietrafesa, editora de Alcohol y Fotocopias, repasará la historia del fanzine en Argentina (jueves a las 19).

También en la explanada las poetas y editoras Marisa Negri (La Ballesta Magnífica) y Alejandra Correa (La Gran Nilson) hablarán sobre la importancia de la poesía en las bibliotecas populares (viernes a las 18). “Novela gráfica, otra forma de decir poemas” será el tema de la charla con Santiago Kahn, editor de Maten al mensajero (domingo a las 17). “Poesía y niñeces, ¿existe una poesía para niñes?” es la pregunta de la que partirán Adela Basch, de la editorial Abran Cancha, y Gustavo Gottfried, de Mágicas Naranjas (sábado a las 17).

Letra y música

La mayoría de los talleres será presencial. Entre los más destacados están “A la poesía por los caminos de la ficción: un acercamiento a la obra de Glauce Baldovin” por María José Echenique y Lucas Tejerina; “La poesía en la canción argentina”, a cargo de Raimundo Rosales; “Y la noche también”, con Hilda Fernández (para primeras infancias, hasta 5 años); “Escritura disca”, de Alan Robinson; “Recetario poético-fantástico. Poemas para lograr lo imposible”, con Florencia Codagnone (recomendado para infancias de 8 a 12 años); Taller “Nosotrxs lxs monstrxos”, por Azahar Lu Bernaldo de Quirós; “El laberinto en su cara: la representación del cuerpo femenino en la ciudad”, a cargo de Virgina Janza; “El oído ve”, con Leandro Llull; Taller de invención poética “Otros sentidos”, por Magalí Challier (recomendado de 8 a 12 años); “Toda poesía es gurisa”, a cargo de Rocío Lanfranco (también de 8 a 12 años); y un Taller de Edición Artesanal, con Eric Schierloh.

Fernando Noy (Imagen: Télam)

En “Poesía que suena” los músicos reversionarán clásicos de la poesía argentina: Shitsem lo hará con María Elena Walsh y Glauce Baldovin; Alfonso Barbieri con Osvaldo Lamborghini; Isol reversionará a Irene Gruss; Sofía Viola a Alfonsina Storni; Francisco Garamona a Juan L.Ortiz y Teresa Parodi a Julio Cortázar. De los Jam de Escritura participarán Gabriela Bejerman y Fernando Bogado, con musicalización de Las Pibas Vinileras e ilustraciones de Mechi Ruggiero; y Marta Dillon y Gabby De Cicco, con musicalización también de Las Pibas Vinileras e ilustración de Noelia Albrecht.

Entre las charlas recomendadas están “Traducir poesía: ¿otra forma de escribir poesía?, con Natalia Liederman, Daniela Camozzi, Ignacio Di Tullio, Patricio Foglia y Patricio Grinberg; “No es lo mismo: poesía de barrio, poesía villera”, diálogo y lecturas con Mara Oviedo e Inés Púrpura; y “La poesía es un origen, la poesía es una lengua”, una charla y lectura imperdibles con Liliana Ancalao. En el marco del festival se presentará Libro de las fogatas y otros poemarios, de Ramón Plaza, con Juano Villafañe, Cecilia Eraso, Gisela Galimi, Yamila Bavio, Lola González Plaza, Fabiana y Ana Plaza.

Soy lo que soy

Poesía Ya! busca promocionar y difundir múltiples formas de expresión vinculadas a la poesía. En esta edición, como cuenta Borrelli Azara, se conformaron mesas de lectura a través de convocatorias abiertas y federales. En “Poesía en voz alta” leerán sus poemas María Rosario Andrada, Washington Atencio, Daniela Camozzi, Leonardo Pez, Julieta Troilo, Agustín Lostra, Cristian Molina, Melisa Papillo, Aixa Rava, Claudio Sobico, Agustina Ayala, Simón Azar, Lara Catino, Vinicius Fonseca, Mariposa Trash, Alán Gastón La Veglia Rosales, Victoria Molina, Nina Reches, Gaetano Maximiliano Tornello, Mariana Inés Veneziano, Marcelo Daniel Díaz, Gabriela Franco, Sonia Scarabelli, Rocío Victoria Torkar y Belisario Zalazar Saravia, entre otros.

La poesía dialoga con la ampliación de derechos para mujeres y diversidades y esta ampliación se explicita en dos actividades de la programación. “Del interior con monstruosidad” es la muestra del comando mostrx que se confabuló con el Laburatorio Trans de Poesía del Centro Cultural Kirchner, coordinado por Gabby de Cicco, en la que participarán Leónidas Castillo, Lucas Gabriel Collantes, Valen Fleitas, Joshua Franquini, Marlén Gómez Rodríguez y Rema Sanguinetti. En “Soy lo que soy, ¿soy lo que escribo?”, gaita nihil (Puntos suspensivos), Javier Roldán (Patronus) y Dafne Pidemunt (La mariposa y la iguana) conversarán sobre poesía LGBTTTIQ+.

Delivery poético

Fabiana Cantilo presentará su primer libro de poemas Desvío (Sudestada), que reúne también un puñado de dibujos de la cantante y compositora, con prólogo de Fernando Noy. “Fabiana Cantilo siempre ha sido un ser poetizante, poema encarnado ella misma, aunque aquí y ahora, desde el propio silencio musical nos ofrenda esta serie de poemas fascinantes, irrumpiendo con imperiosa necesidad de ser nombrados sobre páginas atravesadas por incesantes visiones desde el Tiempo al Amor y tan diversas gemas temáticas que al sumarse emiten un mismo resplandor sobre el escenario ahora impreso de su devenir poético”, escribe Noy en la introducción del libro. “Después de la conversación, vamos a leer poemas y ella cantará un par de canciones. Podremos disfrutar de su tridente de dones: poeta, compositora y cantante fuera de serie”, subraya Noy, él también poeta fuera de serie, como se puede comprobar en poemarios como Dentellada y Piedra en flor.

Fabiana Cantilo presentará su libro de poemas (Imagen: Télam)

“El poeta siempre ha sido una especie de chamán o imprevisto gurú que responde preguntas que incluso ni sabíamos pronunciar”, reflexiona Noy y advierte que “la poesía es pura salvación en momentos tan difíciles como los que estamos transitando”. “En este delivery poético, o sea ya, como preconiza este festival insoslayable, casi milagrosamente todas las voces que están participando van a cumplir con esa misión de imprescindible rescate para todes", augura Noy. "Un poema justo en el momento exacto es el perfecto modo de exorcizar infinidad de males. La fuerza poética incluso en un cuento, un film, cualquier soporte de las musas expresándose, es lo que otorga ese poder fabuloso siempre compartido por sus cultores, más allá del aplauso”.

* La programación completa se puede consultar acá.