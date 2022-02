Natalia Páez, abogada de una de las dos jóvenes que denunció al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (61) por delitos sexuales, solicitó a la fiscala en comisión, Antonella Kranevitter que lo cite a declarar nuevamente como imputado. Además, pidió que la representante del Ministerio Público Fiscal, aclare en el acta de determinación del hecho a que se refiere con “pretensiones amorosas”, atenta a que el funcionario fue acusado por acoso sexual y coacción.

En diálogo con Catamarca/12 Páez confirmó que el lunes presentó en escrito en la Fiscalía. En el documento aclara que “contiene conceptos abiertos” por lo que solicita “modificar el mismo especificando detalladamente cuáles son supuestamente las pretensiones amorosas a las que hace alusión. Posteriormente, pide que se lo cite nuevamente a declarar, atenta a que Guaraz fue citado el 30 de diciembre, pero no se presentó aludiendo luego que no había sido notificado.

“Decreto de imputación explica que lo que le hizo Guaraz a Shirli, clausurarle el negocio y otras cuestiones y que esto fue abusando de sus facultades, que hubo un abuso de su poder luego de que fueran rechazadas las pretensiones amorosas que tenía con ella. Yo leo en ese escrito que es como que la fiscala quiso esconder el tema de lo sexual, pero no tuvo otra que ponerlo porque el marco de todo lo que pasó fueron las pretensiones sexuales. Pero ella termina calificando como abuso de autoridad. Por eso le pido que describa antes de citarlo nuevamente”, aclaró.

Tras seis meses de espera, Guaraz fue imputado finalmente a finales de diciembre del año pasado. Sin embargo, la feria judicial y la ausencia del funcionario comunal en la justicia dilataron los tiempos. La abogada espera ahora que la modificación del decreto de imputación se realice rápido y la declaración se lleve adelante inmediatamente.

Denuncia

Cordero, denunció penalmente al Intendente por acoso sexual y coacción, y paralelamente presentó un recurso de amparo en la Corte de Justicia para poder seguir trabajando, ya que el funcionario municipal se negaba a habilitarle su comercio si ella no accedía a sus propuestas sexuales. En este caso, la Corte resolvió con celeridad y a favor de la joven decretando la irregularidad en la que incurría Guaraz y contextualizando el caso como violencia de género.

El día de la denuncia y en declaraciones a este diario, la joven de 26 años explicó : “Los acosos comenzaron cuando mi papá, quien trabajaba en Vialidad Nacional, falleció hace 5 años. Nosotros tenemos un emprendimiento familiar y él comenzó a coaccionar con la habilitación del negocio. Me decía que si yo salía con él podíamos estar bien y que me iba a dar regalos caros. Siempre tuvo esa forma de manejarse en el pueblo”, contó.

Shirli aseguró que nunca aceptó sus invitaciones y en consecuencia él se ponía más agresivo al punto de emitir “decretos truchos” e impedir que ellos trabajen. Contó que fue desde 2016, cuando ella tenía 21 años que comenzó a mandarle mensajes por teléfono “o personalmente me invitaba a salir con él, a irnos de viaje juntos.

Por el hostigamiento constante, ella prefería no salir de su casa o estar con alguien para no tener que encontrárselo a solas. “Cuando me cruzaba en la calle buscaba la manera de estar cerca y decirme cosas como “sos la mujer más linda”, “la mujer que yo quiero”, “me encantaría salir con vos”, “siempre estuve enamorado de vos”, “te puedo amar mucho”, contó.

Pendiente

Por otra parte, aún queda pendiente de resolver la denuncia realizada por Carolina, la joven que denunció a Guaraz un día antes que Cordero por violencia de género, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad con fines sexual.

https://www.pagina12.com.ar/346030-denunciaron-por-abuso-sexual-al-intendente-catamarqueno-elpi

https://www.pagina12.com.ar/346246-otra-mujer-denuncio-al-intendente-guaraz-por-hechos-sexuales

https://www.pagina12.com.ar/346422-si-no-lo-denunciaba-se-que-hubiera-terminado-muerta-o-iba-a-

https://www.pagina12.com.ar/tags/55173-elpidio-guaraz