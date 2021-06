Ramón Elpidio Guaraz (60), fue denunciado nuevamente ayer viernes por hostigar sexualmente a una joven del pueblo que él administra y dirije. El intendente de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, había sido acusado formalmente el miércoles por una mujer de 20 años por dos hechos de abuso sexual agravado y diferentes tipos de violencia. Ahora deberá responder ante esta nueva denuncia, mientras las abogadas de las dos víctimas esperan que se sumen más.

Shirli Cordero, habló con Catamarca/12 sobre la denuncia que radicó en la comisaría de Bañado de Ovanta en horas de la mañana de ayer.

“Los acosos comenzaron cuando mi papá, quien trabajaba en Vialidad Nacional, falleció hace 5 años. Nosotros tenemos un emprendimiento familiar y él comenzó a coaccionar con la habilitación del negocio. Me decía que si yo salía con él podíamos estar bien y que me iba a dar regalos caros. Siempre tuvo esa forma de manejarse en el pueblo”, contó.

Shirli aseguró que nunca aceptó sus invitaciones y en consecuencia él se ponía más agresivo al punto de emitir “decretos truchos” e impedir que ellos trabajen. Contó que fue desde 2016, cuando ella tenía 21 años que comenzó a mandarle mensajes por teléfono “o personalmente me invitaba a salir con él, a irnos de viaje juntos, como por ejemplo a Carlos Paz“.

Por el hostigamiento constante, ella prefería no salir o estar con alguien para no tener que encontrárselo a solas. “Cuando me cruzaba en la calle buscaba la manera de estar cerca y decirme cosas como 'sos hermosa', 'salgamos'”, dijo.

En 2019, habría iniciado los contactos vía Facebook. “Me hacían sentir mal y acosada leer lo que escribía, me sentí muy acorralada, intimidada, se robaba mis fotos y es por eso que lo bloqueé y lo eliminé de mis amigos", aseguró.

En marzo de este año, el intendente habría comenzado nuevamente a decirle cosas insinuantes como por ejemplo: “sos la mujer mas linda”, “la mujer que yo quiero”, “me encantaría salir con vos”, “siempre estuve enamorado de vos”, “estoy muy enamorado de vos”, “sos hermosa y me gustas mucho”, “te puedo amar mucho”, “hola hermosa salgamos”.

“Yo continuaba en mi postura de no acceder a sus citas amorosas, porque no era una situación normal la que yo estaba viviendo con él, sino una situación donde yo me sentía permanentemente acosada, vulnerable e intimidada”, contó.

Shirli agregó que el lunes irá a Fiscalía General para presentar más pruebas contra el funcionario comunal. Asimismo, explicó que su abogada espera que lleguen más denuncias contra su denunciado quien a sus 60 años “busca seducir a mujeres jóvenes del pueblo coaccionándolas”.

En este contexto, aclaró que ella agradece que su familia como muchas otras con mujeres jóvenes, no dependa de las becas o contratos que otorga Guaraz como intendente. “Somos independientes y por esa razón más libres para decidir”, dijo.

Por último la joven pidió: “Espero que la Justicia no se venda y que busque una solución para que esto no quede en la nada. Además, quiero aclarar que cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a mi familia él es el responsable. Nos sentimos desprotegidas, somos tres mujeres solas y él puede ser peligroso”.

Abuso sexual

Por otra parte, Yanina Mohaded, abogada de la joven de 20 años que denunció el miércoles a Guaraz, por abusarla sexualmente a sus 16 años, contó que hasta la mañana de ayer viernes, no se habían emitido medidas restrictivas para el funcionario público por parte de la Justicia penal. Esto sería importante, debido a que la mujer, teme por su vida y habría recibido amenazas.

En tanto, refirió que desde diferentes áreas del Ejecutivo provincial se comunicaron con ella para ofrecerle ayuda a la víctima. “Recibirá ayuda psicológica desde el lunes”, dijo.