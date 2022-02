El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, salió al cruce de las declaraciones de la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, y le pidió que "no mienta más" luego de que este jueves la exgobernadora rechazara nuevamente la existencia de una mesa judicial para perseguir sindicalistas desplegada durante su gestión en la provincia de Buenos Aires.

"María Eugenia Vidal no mientas más. Ante cada conflicto sindical, Villegas, tu ministro de trabajo, se reunía con Macri y Arribas, jefe de los espías. Ustedes saben muy bien por qué se grabó el video. Tendrán que explicarlo ante la Bicameral de Inteligencia y la Justicia", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

El mensaje del funcionario tuvo lugar luego de que la exgobernadora bonaerense negara, otra vez, cualquier vinculación con el video donde su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se refiere a una “Gestapo antisindical” y del presunto armado de una causa judicial contra referentes gremiales, durante una reunión con miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios en una oficina de la sede del Banco Provincia.

“Yo me enteré de esa reunión cuando salió el video. Estoy muy tranquila porque no convoqué ni participé de esa reunión y tampoco mandé a grabarlo. No armé ninguna causa judicial y estoy a disposición junto con mis funcionarios para que se investigue”, aseguró Vidal en declaraciones a Radio 10.



Y agregó que “las autoridades de la AFI tendrán que dar sus explicaciones. Pero que los ministros de mi gobierno hayan ido a la Casa Rosada o a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno tendrá que explicar el objeto y el motivo de las reuniones”.

En un segundo tuit, Soria compartió una nota sobre un paro organizado por los sindicatos docentes el mismo día de dicho encuentro y concluyó: “Modus operandi: Villegas, Arribas y Macri en Olivos el mismo día del anuncio de un nuevo reclamo docente".

Los dichos de Villegas, quien en el ejercicio de sus funciones durante el Gobierno de María Eugenia Vidal habló de la conveniencia de disponer de "una Gestapo o fuerza de embestida" para "destruir la actividad sindical", se conocieron tras el hallazgo de videos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los que quedaron registradas reuniones en 2017 del entonces ministro, en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.