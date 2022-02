Son pocos los países que eligen otro día del calendario para dedicarle una jornada de celebración a quienes fueron flechados por la felicidad de Cupido. Con matices, la mayoría de los países del mundo celebran el día de los enamorados el 14 de febrero. Aquí una guía para saber cuándo comprar bombones, mandar saludos, flores o escribir cartas de amor en distintos países del mundo.



San Valentín en Latinoamérica

En Latinoamérica, Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, México, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina, Paraguay y Honduras reservan esta celebración para aquellos que están enamorados y en pareja.

Sin embargo, en algunos países, cómo en Nicaragua, Panamá, Perú y Costa Rica, el festejo es más amplio y se celebra el amor y la amistad.

Día de los enamorados en Brasil, Colombia y Bolivia

Los países de la región que varían en la celebración son Brasil, que tiene otra fecha para celebrar el día de los enamorados: el 12 de junio; y Colombia, que festeja el día del amor y la amistad el tercer sábado de septiembre. Por su parte, Bolivia rinde homenaje a estos sentimientos con la llegada del solsticio de primavera.

En tanto, en Israel se festeja el día de los enamorados el 30 de julio con la celebración denominada Tu Be Ay y en Egipto la fecha marcada para el celebrar el amor es el 4 de noviembre.





San Valentín en otros países

En la otra punta del planeta, los ciudadanos de Arabia Saudita se sumaron a celebración del día de los enamorados el 14 de febrero hace tres años. Fue el príncipe Mohamed bin Salmán quién habilitó la posibilidad de festejar esta fecha en un intento de mostrarse como un líder abierto a las costumbres occidentales.

En la ciudad italiana de Verona, cada 14 de febrero llegan miles de cartas dirigidas a Julieta, la protagonista de la novela escrita por William Shakespeare. Por su parte, España, Alemania, y Francia también festejan este 14 de febrero el día de San Valentín con propuestas comerciales como cenas románticas, bombones o flores.

¿Por qué se celebra San Valentín?

No fueron los shoppings. Tampoco las películas de Hollywood. Aunque no lo parezca, los comerciantes no tuvieron nada que ver en que el 14 de febrero se festeje San Valentín. La fecha "del día del amor" tiene un origen trágico: una ejecución.



Según la versión más difundida, la tradición se remonta al siglo III en la antigua Roma, durante el imperio de Claudio II. Al emperador -poco romántico, pero práctico- se le ocurrió que necesitaba soldados más enfocados en las batallas y que no se distrajeran con parejas o hijos. Así que decidió prohibir los matrimonios entre la gente joven.

Claro que esta medida no fue bien recibida entre los enamorados, que siguieron casándose en secreto y con la ayuda de Valentín, un sacerdote que unía a las parejas y las bendecía. Pero Claudio II se enteró lo que ocurría y ordenó la detención de Valentín, que fue condenado a muerte por desobedecer sus órdenes. La ejecución fue, precisamente, un 14 de febrero del año 270.

Siglos después, el papa Gelasio I santificó a Valentín y la fecha de su ejecución fue agregada al calendario litúrgico. Desde entonces, cada 14 de febrero se celebra el Día de los enamorados o San Valentín, en honor al sacerdote que murió para ayudar a las parejas a unirse.

Sin embargo, hay al menos dos versiones más de Valentines "alternativos" vinculadas a la fecha conmemorativa. Una es la de un obispo de Terni, una localidad cercana a Roma, y otra sobre un mártir del norte de África.

En otra versión, con orígenes precristianos, el Día de San Valentín es una tradición surgida del festival romano de tres días conocido como las Lupercales. En honor al dios de la fertilidad, el festival caía en la mitad de febrero, marcando el inicio oficial de la primavera.





