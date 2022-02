Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a arquimidestales, [email protected] desde febrero de 2021.



Mini bio:

Actuó en lo político-social desde casi niño, siempre con la fe de que el ser humano tiene la capacidad para lograr una sociedad humanizada superadora que saque lo mejor de nosotros.

Desde cuasi preadolescente me integré al Partido Comunista en una dictadura que hizo desaparecer familiares, compañeros, y encarcelados a otros, tan chicos como uno. Y a todos los tengo en mi corazón, y por todos -de tanto en tanto- me brotan las lágrimas sin poder detenerlas, como ahora. Es un dolor que nunca se va.

La irrupción de Néstor y Cristina me hizo reaprender al peronismo como la expresión de lo mejor de un Pueblo que busca emanciparse desde lo más humano. Y, sin perder ninguna de mis raíces, entiendo al Socialambientalismo como la necesidad de una perspectiva de especie y a la idea de democracia avanzada como superación racional a lo antitético que hemos naturalizado.

Soy docente, siempre conmovido por una juventud que busca respuestas humanizadoras de diversas maneras. Y con los cuales estamos en deuda, por lo que no supimos o pudimos hacer.

Amo a la ciencia en todas sus variantes, que a mi humilde entender es como la música. Es decir, ese extraordinario que expresa la maravillosa y enorme potencialidad del ser humano. Hablando de ciencias, este año terminaré una Licenciatura en Sociales, la cual desatendí un poco mucho. Lo que hará más relevante mi pasión por la investigación social, de la relación “pensamiento crítico-democracia superadora” como emancipadores de la humanidad y el Socialambientalismo como cambio de la perspectiva de especie.

Mi historia con el diario:

Desde muy chico comencé a leer La Opinión. Acá va una anécdota: mi viejo tenía un amigo que era capataz de una transnacional y el viejo le dijo si tenía un laburo para mí. Y allí fui un lunes, hice mi trabajo y, al mediodía, teníamos una hora para comer, yo abrí mi diario La Opinión y me ponía a leer mientras comía un sándwich. Mantuve la misma rutina hasta el viernes, cuando me enteré de que me había quedado sin trabajo. ¿El motivo? Era sospechoso que un chiquilín leyera “ese diario”, así estaban las cosas.

A Página/12 con su sustancialidad lo vi como heredero de La Opinión: un medio que no se podía dejar de leer. Fue la diferencia con respecto a todo lo demás y el tipo de periódico que alienta la ciudadanización. Y por lo que veo de mis amigos foristas es lo que se busca en un medio.

En mi humilde opinión “la otra mirada” debería consustanciarse más como alentador de un proceso de ciudadanización, de democratización de la democracia y todo lo que significa esto en un contexto dramático como consecuencia de la concentración de riqueza y la catastrofe del cambio climático. Realidades que nos exige replantearnos todo.

Mi mirada de la realidad:

El cambio climático y la hiper concentración de riqueza, con todo lo que conlleva, nos han puesto al filo de la extinción. Si los ciudadanos comunes no nos deshacemos de nuestras naturalizaciones de un sistema de convivencia social que no da respuestas, sino agudización, en el curso de unos pocos años será casi imposible la vuelta atrás. Ergo, aún el “ahora” está en desventaja respecto al tiempo que queda.