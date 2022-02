Las exportaciones mineras alcanzaron en 2021 los 3.230,54 millones de dólares, un 23,3 por ciento más que en el 2020. Aumentó el precio del oro, plata y litio. También de caliza, dolomita y creta. Las principales provincias exportadoras fueron Catamarca, Jujuy, San Juan y Santa Cruz. Aumentaron en 2,7 por ciento los puestos de trabajo promedio en empresas del sector.



Por provincia, los valores anuales exportados fueron. Catamarca, 114,5 millones de dólares, Jujuy, 361,7 millones, San Juan, 845,5 millones, y Santa Cruz,1617 millones. Los datos surgen del último informe mensual de Coyuntura Minera elaborado por la Dirección Nacional de Economía y Promoción Minera del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En estas provincias se observa una mayor importancia relativa de las exportaciones mineras, sobre las exportaciones totales. El aumento de las exportaciones mineras va en linea con el aumento general de ventas al exterior. Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las ventas externas durante el año pasado fueron las más altas desde 2012.

Dentro de las exportaciones mineras se distinguen las de minerales metálicos como el oro, plata, litio, cobre, cinc y plomo; y los no metálicos como los nitratos, sulfatos, fosfatos, mármol, granitos y arenas.



Entre el desempeño de los metales se destaca el monto del oro exportado que aumentó un 43,9 por ciento y la plata un 227,2 por ciento con respecto a diciembre 2020, mientras que las exportaciones de litio crecieron un 202,3 por ciento con respecto al mismo mes del año previo.

El incremento de las exportaciones de litio se explica directamente por la fuerte demanda de China en medio de la escasez de materiales para baterías, que afectó a los precios internacionales del mineral.

Los minerales no metalíferos mostraron, salvo algunas excepciones, un comportamiento positivo en las exportaciones de diciembre comparadas con las del mismo mes del año anterior. El mayor aumento de las exportaciones se registró para la caliza, dolomita y creta, con un incremento del 100,1 por ciento en las divisas generadas, seguidas por el yeso con una suba del 82 por ciento, situación que impactó positivamente en los saldos exportados. La cal, fue de los pocos minerales que registró un descenso del 8,9 por ciento.

El empleo de las empresas del sector llegó a los 31.323 puestos de trabajo promedio anual, valor 2,7 por ciento superior al del año anterior. En la comparación interanual el nivel de empleo solo mostró variaciones negativas en los sectores de No Metalíferos, que cayeron 3 por ciento y Minerales no clasificados previamente - es decir que no entran en clasificación metalíferos o no metalíferos- que cayeron 14,2 por ciento.

Los subrubros que experimentaron mejorías fueron “Exploración y Financiación para el Litio” que aumentó 32,1 por ciento y “Exploración y Financiación en Metalíferos", con 28,1 por ciento más de empleados promedio que en 2020.



Al realizar una distinción por género, el informe destaca el aumento, aunque tímido, del empleo minero femenino. En 2019 las mujeres representaban el 8,14 por ciento del staff y en 2021 pasó a representar el 8,9 por ciento.



Sobre el empleo por región, se puede apreciar que el Noroeste y la región de la Patagonia fueron las que mostraron mayores incrementos en sus puestos de trabajo mineros, en 9,3 por ciento y 8,2 por ciento, respectivamente. Las zonas que registraron impactos negativos fueron la Cuenca Chacopampeana – Mesopotamia con una baja de 10,5 por ciento y Sierras Pampeanas con un descenso de 5,7 por ciento promedio.