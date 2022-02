"En estos días Máximo (Kirchner) se juntó con todo el mundo", afirman a Página/12 colaboradores cercanos al ahora expresidente del bloque de diputados del FdT y agregan que la expresión concreta de todo ese movimiento es lo que ocurrió el lunes a la noche: una cena con más de 40 consejeros bonaerenses del PJ, en la Residencia de la Legislatura de Buenos Aires en La Plata. Un encuentro donde, afirman, prevaleció "la importancia de fortalecer tanto el Gobierno nacional como el bonaerense".

Como prueba de ello resaltan la cercanía entre Kirchner y los ministros de la mesa chica del presidente Alberto Fernández, el titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Es más, afirman que están trabajando para fortalecer "la unidad hasta que duela".



Tras la salida a la jefatura del bloque, Máximo Kirchner se dedicó durante las últimas semanas a ordenar el tablero político después del terremoto que provocó su renuncia e intenta dedicarse de lleno a sus actividades como presidente del PJ bonaerense. En esa línea, viene realizando distintos movimientos: en estos 15 días, comentaron desde su entorno a Página/12, no solo reunió y conversó con sus compañeros de La Cámpora, sino también con otras agrupaciones con las que no son cercanos, como Movimiento Evita; con intendentes y con los ministros albertistas.

"La unidad hasta que duela"

Según confió a este diario una de las participantes, durante la cena del lunes "se acordó que el ámbito del partido debe ser un espacio de discusión y abierto al debate interno". También se habló de darle carnadura al eslógan que se difundió en 2019, "la unidad hasta que duela", como una forma de recuperar cohesión interna y sostener el gobierno.

A manera de inicio resaltan la foto que los comensales se sacaron al finalizar la velada, y que fue difundida por el entorno de Kirchner, donde se puede observar que a cada lado del presidente del PJ bonaerense --que posó con los dedos en V y una enorme sonrisa-- aparecen Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis, dos de los miembros de la mesa chica de Alberto Fernández. A ellos se les suma detrás, el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

El motivo oficial de la reunión fue que este jueves se cerrarán las listas para las elecciones distritales del PJ bonaerense, que se celebrarán el 27 de marzo. Allí, se elegirán los presidentes de los 135 distritos. Según lo que acordaron, se va a respetar el cronograma establecido y todos los intendentes del FdT deberán trabajar "en una lista de unidad".

Sin embargo, también se dijo que, en los distritos donde no gobiernan, es posible que existan más de una lista y que no habrá trabas si eso sucede para que puedan competir. En ese caso, acordaron que, donde no se produzca una síntesis, "las internas van a ser racionales y en paz, para al otro día poder seguir trabajando juntos para dotar de ideas al gobierno provincial y nacional". Aclararon que eso será en pocos distritos.

Abrió Verónica Magario, cerró Máximo Kirchner

La reunión, que abrió la vicegobernadora Verónica Magario y cerró Máximo, estuvo signada por la palabra de todos los consejeros distritales e intendentes que fueron haciendo sus reclamos y relatando las problemáticas de sus distritos a los representantes que se sentaron en la mesa tanto del gobierno nacional como provincial.

La preocupación central, y que nadie dejó de mencionar, fue la inflación y también se hizo hincapié sobre la necesaria recomposición salarial de los trabajadores. Otro de los reclamos, no solo de los intendentes del conurbano sino de toda la provincia, fue el vinculado a los problemas de seguridad.

Sin embargo, más allá de los estados de situación en cada territorio y de cómo se llevarán adelante las elecciones distritales, lo que sobrevoló todo el tiempo fue la renuncia de Máximo. En ese sentido, él mismo explicó los motivos que lo empujaron a tomar esa definición, aunque desde su entorno indicaron que esa conversación ya la había tenido con el 80 por ciento de los que se sentaron en la mesa.

Algunos más de acuerdo y otros menos, la gran mayoría comprendió que si él no acompañaba la definición del Presidente, lo correcto era que se corra de la jefatura porque no iba a poder trabajar en conseguir los votos necesarios para la aprobación del acuerdo en el Congreso.

Uno de los intendentes resaltó, en diálogo con Página12, resaltó la importancia de que "el Presidente cuente con nuestro apoyo en tan difícil situación. Esta negociación nos da un poco de tiempo para fortalecer nuestra economía y consolidar nuestros lazos con China y Rusia. También para darle tiempo al nuevo reordenamiento y surgimiento de nuevos gobiernos populares en América Latina".

Kirchner, esa misma noche, mientras regresaba a su casa recibió mensajes de distintos referentes del espacio felicitándolo por el encuentro. "Estaba muy contento", confiaron quienes lo tratan a diario. Sobre la posibilidad de que Kirchner planee una posible postulación a la gobernación bonaerense en 2023, desde su entorno aclararon que "nadie está pensando en eso porque sería comerse el postre antes de la cena".