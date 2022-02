Un 21,9 por ciento aumentó en 2021 el número de mujeres que ocupan carteras ministeriales, progresión prácticamente nula si se la compara con el 21,3 % que marcó 2020, afirma “Mujeres Políticas”, un mapeo de ONU Mujeres que también releva esa participación en América Latina y el Caribe. “Nueve países contaban con un 30 % o menos de mujeres (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela); cinco se situaban entre un 30 % y 40 % (Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay) y cuatro alcanzaban el 50 % o lo superaban (Colombia, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua)”, describe el estudio.

“Está demostrado que los gabinetes integrados meramente por hombres no van a estar focalizando sus actividades en temas que les importan a las mujeres, no van a estar integrando a la mujer en la recuperación y de una manera más eficaz y eficiente”, dijo la directora regional para América Latina y el Caribe del organismo, María Noel Vaeza, en una entrevista con EFE. Las cifras fueron expuestas en momentos que Gabriel Boric asumirá el próximo 11 de marzo la presidencia de Chile, con el primer gabinete en la historia del país conformado por más mujeres que varones, y cuando Alberto Fernández acaba de suscribir una “instrucción presidencial” para que la designación en los cargos superiores de los ministerios nacionales “adopten, como criterio rector, el principio de equidad de géneros”. Para cada designación, los ministros y secretarios a cargo del área deberán elevar un informe que dé cuenta de la participación de género y la dinámica que implicará el nombramiento propuesto.

En la actualidad, la proporción varones y mujeres en algunos ministerios, sin estimación de diversidades, es de 90 % contra 10 %, según publicó la agencia Télam. Aquellas áreas donde la equidad de género no se respetaría son las de Agricultura, Transporte, Secretaría General, Consejo Económico y Social, y el Gabinete nacional. Situar el género como una variante clave que atraviesa el sistema político-socieconómico, y no como algo adicional, al decir de la economista feminista Amaia Pérez Orosco, será arduo: en el mundo, apenas el 21 % de los ministerios los ocupan mujeres (los sondeos no hacen foco en otras identidades). Solo “en 14 países, los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50 % o más en la representación de las mujeres". Con un aumento anual de apenas el 0,52 %, concluye el documento, "no se alcanzará la paridad de género en los cargos a nivel ministerial antes de 2077”.