El gobierno salió al cruce de las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri sobre el supuesto "mayor éxodo de argentinos de la historia. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió al dirigente de Pro al señalar que "no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos. Ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios sólo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro". Por su parte, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que "el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día", mientras que desde 2020 "el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad". "En 2021, el 1,94 por ciento de las personas que salieron del país declaró que se iba por mudanza. El 70% declaró turismo y el 13% por trabajo", agregó en en el programa Rayos X, de Radio 10.

"Por primera vez en la historia argentina, la declaración jurada de egreso del país pide informar si se realiza por mudanza desde hace dos años. Las cifras son porcentajes casi inexistentes. La media histórica en base a otros registros no fluctúa desde el 2001", destacó Cerruti contrastando la política migratoria del macrismo con los cambios que se produjeron a partir de que Alberto Fernández asumió la presidencia en 2019. La vocera del Presidente apuntó contra las declaraciones de Macri, al que acusó de "manipular la ilusión y el ánimo de la ciudadanía con noticias falsas".

Macri publicó en sus redes una carta en la que apuntaba contra las políticas del gobierno del Frente de Todos, en la que apuntó que "las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos. Los que se van expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país", deslindando su responsabilidad en los cuatro años de gestión en los que estuvo al frente de la Casa Rosada, y en los que se tomó la mayor deuda económica con el Fondo Monetario Internacional. El dirigente macrista afirmó en la carta que el "aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina", y que se trataba del "mayor éxodo de argentinos de su historia".

El gobierno le contestó a Macri a través de Cerruti, quien eligió su cuenta de Twitter para señalar que era falso que "haya más argentinos emigrando que en ninguna otra época", desmintiendo la información que expuso el ex presidente. "El promedio que estimamos es el mismo porque lo cierto es que no hay cifras concretas, porque nunca el gobierno de Macri le preguntó a los argentinos que salían al exterior, y que eran muchísimos en su época, si volvían o no volvían", indicó la funcionaria e informó que la consulta a los argentinos que salen del país si es por mudanza o no, se comenzó a realizar bajo la gestión del Frente de Todos. A su vez, aseguró que "las cifras que está manejando Macri tienen que ver con censos internacionales que se hacen de alguna manera desde las Naciones Unidas y desde la OCDE, y que son de 2016, 2017 y 2018, que es la etapa en la que él era Presidente de la Nación".

Por su parte, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, expuso los datos reales al publicar en sus redes que "el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día. Mientras, al tomar los datos de la declaración jurada migratoria (desde 2020), el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad", y acompañó la información con los cuadros estadísticos elaborados por el ente que dirige. "Al día de hoy, los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos el 7/9/20. No hay datos oficiales previos", destacó la funcionaria y agregó que esa era "la información oficial. Dato mata relato".

Otro funcionario del gobierno que criticó a Macri fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien responsabilizó a la oposición "de seguir con un clima de angustia, de enojo y de escepticismo para decir que la Argentina no vale".