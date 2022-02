El año pasado la minería arrojó cifras récord en exportación a nivel nacional. Un informe elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación indicó que las exportaciones alcanzaron en 2021 los US$ 3.230 millones, lo que representa una suba del 23,3% respecto al año anterior. Mientras que el empleo de las empresas del sector llegó a los 31.323 puestos de promedio anual, un 2,7% sobre 2020.

Según los datos de la cartera nacional de Minería, las principales provincias exportadoras de minerales fueron Catamarca (US$ 114,48 millones), Jujuy (US$ 361,68 millones), San Juan (US$ 845,51 millones) y Santa Cruz (US$ 1,616 millones). En ese ranking Salta no figura entre las primeras cuatro, sin embargo, según los datos que brindó la Secretaría de Minería y Energía de la provincia a Salta/12, estaría a nivel, o incluso superando, a Catamarca.



Solo el oro para uso no monetario, que obtuvo en 2021 la minera Mansfield con su proyecto Lindero, cosechó más de US$167 millones. En cuanto a los principales productos exportados por Salta, ese mineral se ubicó segundo, solo por detrás del maíz en grano, que obtuvo divisas por casi US$290 millones. Entre los dos representan el 36% de las exportaciones de la provincia.

A la gran exportación de oro, se le deben sumar los boratos, que aunque representan un porcentaje residual, llevan años trabajando en la región y adicionan puntos más a la balanza exportadora. Así como el cloruro de litio de la minera Livent, que si bien es salmuera proveniente de Catamarca, se exporta procesado desde Salta.

El informe destaca el desempeño de los metales, entre los que sobresale el monto del oro exportado que aumentó un 43,9% con respecto a diciembre 2020. En tanto, las exportaciones de litio crecieron un 202,3% con respecto al mismo mes del año previo. En cuanto al empleo por región, se puede apreciar que el Noroeste y la región de la Patagonia fueron las que mostraron mayores incrementos en sus puestos de trabajo mineros con un +9,3% y +8,2%, respectivamente.

El presidente de la Cámara Minera de Salta, Carlos Ramos, dijo a Salta/12 que la provincia exportó históricamente minerales, aunque hasta el momento su producción fue no metalífera, apoyada por la industria de los boratos. Detalló que en 2020 se habían exportado unos US$65 millones “cuando todavía no había entrado en producción Manfield”.

El empresario contó que el impacto de ese proyecto de oro por trimestre ronda los US$60 millones, número que se acerca a lo que indican los datos aportados por la Secretaría de Minería de la provincia. Por lo que concluyó que sumando los demás rubros hoy explotados, la cifra superaría los 200 millones. Y en 2022, con un año calendario entero de producción de Manfield, se alcanzarán los US$300 millones en total (220 serían solo del proyecto de oro de lindero).

Sin embargo, entendió que en Salta se ampliará ese volumen, ya que las exploraciones radicadas en la provincia comenzarían a producir y comercializar litio en el 2024 “y representan la mayor parte de los proyectos en el país”, con cinco emprendimientos (Mariana, Posco, Livent, Eramine y Rincón, de la firma Río Tinto).

Cuando eso suceda “Salta seguramente va a superar a Jujuy y Catamarca”, sostuvo Ramos, quien haciendo rápidos cálculos y con el precio actual de la tonelada, evaluó que ese mineral podría generar unos US$2.000 millones anuales (a razón de 20.000 toneladas por cada emprendimiento a unos US$20.000 dólares por tonelada). También aclaró que todos esos números “son una especulación de lo que podría pasar en el mejor de los casos y estamos haciendo futurología porque todavía falta. Río Tinto, que es una minera muy grande, pagó US$ 800 millones, o sea, no va a venir a dar vuelta o a perder plata”.

De todas maneras, Ramos resaltó que la Argentina aún viene muy relegada en comparación a los volúmenes que obtienen países de la región como Chile o Perú, que reciben unos US$40.000 millones solo en exportaciones mineras.