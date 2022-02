La tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional se cerrará este martes con cuatro partidos. Y el que más resalta de todos es el que jugarán desde las 21.30 en Avellaneda, Racing y Argentinos Juniors. La Academia debe ponerse a ganar cuanto antes para tratar de disipar el mal clima reinante entre los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Fernando Gago con los hinchas que se verificó en el anterior compromiso como local ante Gimnasia. Argentinos, por su parte, derrotó sobre la hora 1 a 0 a Patronato en Paraná y por 3 a 0 a Newell's en La Paternal. Si volviera a llevarse los tres puntos, alcanzará con puntaje ideal el liderazgo de la zona 1, que por ahora encabeza Platense con 7 unidades.

Los dos empates de Racing (0-0 con Gimnasia y 2-2 con Defensa y Justicia luego de ir arriba 2 a 0 en Florencio Varela) dejaron un gusto amargo en su multitudinaria hinchada que no confía en el plantel que se armó para este tramo del año ni en Gago como entrenador. La llegada del colombiano Edwin Cardona tampoco ayudó a calmar los ánimos y es en este contexto de nervios en el que habrá de jugarse. Obviamente, un triunfo calmará a la gente en la previa del clásico del domingo ante River. Un empate y ni hablar de una derrota serán el anticipo de una noche tensa. La idea de Gago es repetir la formación que arrancó ante Defensa. Milito también pondría en Argentinos los mismos que arrasaron a Newells.

Habrá dos partidos a las 19.15. Patronato-Talleres en Paraná y Unión-Atlético Tucumán en Santa Fe. Patronato perdió en sus dos salidas ante Argentinos y River y es uno de los dos equipos que, por ahora, esta perdiendo la categoría, por lo que debe ponerse en marcha para no seguir complicándose. Talleres, por su parte, todavía no ganó (perdió sobre la hora con Platense y empató en Córdoba con Unión) y hasta el momento no ha convencido a su gente que, de mínima espera repetir y mejorar las muy buenas campañas del año pasado.

Unión sorprendió a River ganándole 1-0 de local en la primera fecha y en la segunda, le sacó un buen empate a Talleres en Córdoba. Atlético Tucumán debutó perdiendo 1 a 0 con Sarmiento en Junin, empató 2 a 2 sobre la hora ante Platense y afrontará un partido dificil. La fecha se cerrará a las 21.30 con el choque en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Colón que reunen cuatro puntos. Central Córdoba venció de local a Barracas Central y empató ante Tigre en Victoria, en tanto que Colón igualó 1a 1 con Boca en la Bombonera y le ganó 3 a 1 a Godoy Cruz en Paraná.