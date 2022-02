El actual conflicto entre Rusia y Ucrania podría impactar de distintas maneras en la economía argentina debido a su relación dentro del comercio internacional. Por un lado, por el posible aumento del precio de las commodities agrícolas de las cuales el país es exportador, esperando así un incremento en el ingreso de divisas. Por el otro, el aumento de precios internacionales del petróleo y el gas generando una presión inflacionaria respecto a la energía y los alimentos.

Página|12 consultó a especialistas en política y economía internacional sobre cómo el conflicto puede influenciar en las expectativas de crecimiento económico o generar posibles oportunidades de desarrollo.



“El aumento de los precios del trigo y de otross commodities es positivo para el ingreso de dólares pero tiene como contraparte que el trigo que se consume en el país, es harina y pan entonces eso impacta directamente en los precios generando así una presión inflacionaria”, menciona Antonella Gervagi, economista integrante del Centro de Investigación en Administración Pública y del Centro Cultural de la Cooperación.

“Se especula que esto es parte de una estrategia de Rusia para subir el precio del petróleo y eso impacta en todos los precios ya que muchas cosas se transportan en camiones. A su vez, Argentina va a tener que usar los dólares para importar si sube el precio del petróleo y el gas, después tendrá que ver si lo subsidia o si sube el precio. Últimamente escuchamos que vienen eliminando subsidios como los de la energía y transporte en el AMBA por eso no aseguraría que lo va a subsidiar”, agregó la economista.

Por su parte, Hernán Soltz, docente de Economía Internacional en UBA y en UNQ, explica que “el alza de los precios internacionales de los commodities energéticos obviamente no sería una buena noticia para Argentina porque repercutirá en más gasto en importaciones de GNL, fuel oil y, por ende, en una mayor presión sobre el déficit energético. Es cierto que por otra parte nos beneficiaríamos por la suba de los precios internacionales del trigo, girasol, maíz y de la soja (aunque en este último caso por efecto de las sequías y con una reducción de las cantidades). Difícil predecir el efecto neto de estos dos impactos. Sin contar que la subas de estos precios también le meten presión a los precios domésticos”

Con respecto al clima recesivo o de oportunidades a nivel internacional, Gervagi rescató que va a depender del rol que pueda tomar Argentina. "el presidente Alberto Fernández volvió recientemente de Rusia y, en su momento, expresó que Argentina sería una puerta de entrada de Rusia a América latina. Ahora se encuentra entre dos potencias y algo condicionado. Llegado el caso, si Rusia entre en conflicto se encontraría con sanciones al comercio y no podría dar la oferta de trigo al mercado. Esto derivaría en menos oferta, se dispararía el precio y eso ayudaría a Argentina", concluyó Gervagi.

Alemania plantea frenar el Nord Stream II más las posibles sanciones y represalias va a aumentar la incertidumbre e impactar en el precio global del gas y el petróleo. Esto tendrá efectos mixtos. Si la incertidumbre se percibe como de largo plazo podrías dar más viabilidad a desarrollos prioritarios en Vaca Muerta o la construcción de una planta de gas. En el corto plazo son problemas porque Argentina necesita dólares en tiempo de escasez de dólares y las importaciones de gas van a ser sensiblemente más caras. Hay una parte de beneficio y una parte de riesgo, hay que ver con atención ese proceso”, expresa Augusto Taglioni, especialista en política internacional.

Julio Burdman, profesor de geopolítica de la UBA, explica que “la posibilidad de que haya un impacto en el precio de los hidrocarburos, petróleo y gas, está atada a las sanciones económicas a Rusia por parte de la Unión Europea pero no sé cómo se van a poder justificar las sanciones solamente porque Rusia reconocer diplomáticamente a Donetsk y Lugansk. Acá Rusia no está planteando una anexión de estas dos repúblicas, si hubiera sanciones económicas generalizadas ahí sí subiría el precio, salvo que se entienda que hubo acción militar rusa. No nos adelantemos”.