El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles un plan de apoyos e inversiones por alrededor de 15 mil millones de pesos para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

"Este gobierno cree que el futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología", expresó el presidente en el acto de presentación del plan de inversiones que se llevó a cabo en el edificio Cero + infinito de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en Ciudad Universitaria de la ciudad de Buenos Aires.

Este gobierno, continuó, "cree que hoy en día las sociedades ricas no se miden por la cantidad de petróleo, de oro y de gas sino que se miden por lo que saben y conocen. Y que, por lo tanto, no hay dinero mejor invertido, pensando en la sociedad, que el dinero que se invierte en educación, en ciencia y tecnología".

"No nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo"

"Nosotros, como peronistas que somos, somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo, que son cosas distintas", aseguró Fernández.

Y agregó: "Crecer supone mejorar los números y yo veo crecer muchas economías pero no veo desarrollar sociedades. Nosotros lo que necesitamos es que detrás de los números que muestran crecimiento, vengan un desarrollo real de nuestras sociedades".

Desarrollo "real", explicó el mandatario, "no es que crezca el centro del país, sino que crezca toda la Argentina". El principal objetivo del gobierno nacional, señaló en ese sentido, es que "quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el lugar donde nació. Eso es federalismo, ese es el desarrollo que debemos hacer", insistió Fernández.

La pandemia y después

Luego de un agradecimiento a los científicos y científicas que "arriesgaron su vida durante la pandemia", el mandatario dedicó unos minutos a desmentir a quienes aseguran que el país se paralizó durante los últimos dos años. "Nadie se detuvo, no se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, no se detuvo la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie a la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante que era cuidar la salud de los argentinos y eso ocupó nuestra atención pero no nos detuvo", dijo al respecto.

"La pandemia poco a poco será un capítulo de nuestras vidas. Nosotros, sin habernos dado cuenta, somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó millones de vidas en el mundo" y "como sobrevivientes que somos tenemos el deber moral de hacer algo mejor, de construir una sociedad más justa, de terminar con las inequidades, de igualar a todos los géneros", planteó Fernández.

"Dejar de ser el granero del mundo para tener ciencia, tecnología e industria"

Ese cambio, remarcó, "también nos impone el deber moral de dejar de ser el granero del mundo para tener ciencia, tecnología e industria".



"Y lo vamos a hacer, porque lo hicimos muchas veces, porque somos argentinos, porque somos una sociedad con una capacidad de resiliencia enorme. Soportamos todo, no solamente una pandemia. Nos levantamos a hiperinflaciones, al terrorismo de Estado, nos levantamos después de una guerra. Y vamos a levantarnos otra vez para hacer una patria más justa", concluyó.

Del acto de presentación participaron también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el titular de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, entre otros funcionarios y funcionarias.

Plan de apoyo e inversiones

El plan de inversiones comenzará a ejecutarse con la adjudicación de 6.000 millones de pesos a proyectos que se llevarán a cabo en instituciones científicas y universidades de todo el país.

También impulsará acciones destinadas a pequeñas y medianas empresas e iniciativas tecnológicas que puedan brindar soluciones a los problemas estructurales del desarrollo social y económico, informó Presidencia.

La Agencia I+D+i cuenta con más de 8.000 proyectos en marcha con estas características y se prepara para acentuar su rol en un momento donde la economía se recupera y la ciencia recupera un rol prioritario para el Estado, indicaron las fuentes.