Mientras Leonardo Cositorto sigue prófugo, detuvieron a otras cuatro personas en el marco de la investigación por estafas reiteradas y asociación ilícita cometidas por la organización Generación Zoe en la ciudad de Villa María. Con estas detenciones, suman diez los apresados en la causa en donde tres de los detenidos son efectivos de la policía provincial.

Se trata de René Germán Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea y Agustín Pereno, quienes presuntamente están relacionados con la organización investigada. De los diez detenidos, Claudia Pereyra, Martín Perreyra y Juliana Bollea son los nombres de los efectivos de la policía local.

Los allanamientos y detenciones fueron ordenados por la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, quien lleva adelante la causa y comenzaron el pasado viernes en Villa María y luego se extendieron en Buenos Aires. En todos los casos por reclamos de ahorristas por el reintegro de sus fondos invertidos en esa organización.

La semana pasada habían sido aprendidos Norman Próspero, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján y Gabriela Álvarez. En el marco de esta situación, la fiscal Companys ofrecerá una conferencia de prensa este mediodía para dar detalles sobre los procedimientos.

Mientras tanto, se mantiene el pedido de captura internacional del titular de Generación Zoe, Nelson Cositorto, además de Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.

Sin embargo, Cositorto no se detiene. El CEO de Generación Zoe, la organización acusada de administrar un esquema ponzi o piramidal -que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosos intereses- no se presentó a la audiencia convocada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y transmitió desde la clandestinidad por Zoom y Youtube para sus seguidores.

Cositorto, que tiene una orden de captura internacional emitida por la Interpol por estafa y asociación ilícita, solicitó que aporten 100 dólares para asistir a clases especiales de economía financiera y así recaudó 11.000 dólares.

Desde la CNV explican que "pasada la fecha de la audiencia preliminar -se celebre o no- el expediente queda para que se dictamine si corresponde abrir a prueba o declarar la cuestión de puro derecho". Esto implica que, al no presentarse Cositorto, hay dos posibilidades: que se abran pruebas, en donde cada una de las partes presentan sus pruebas dependiendo su respectiva teórica del caso y en caso de que no las presenten, el juez tiene la facultad de resolver el pleito aplicando la ley que estime correspondiente.