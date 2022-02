La propuesta de mejora salarial que el gobierno arrimó a la paritaria con docentes sorprendió a los sindicatos, pero por lo escaso de la oferta: 41,7 por ciento, por debajo del 45,5% de referencia que marcó la paritaria nacional. Por lo tanto, el horizonte de la educación en Santa Fe se cubrió de repente con nubarrones que presagian un rechazo gremial y medidas de fuerza que dilatarán el inicio de clases. El Ejecutivo se reúne hoy con los sindicatos de estatales, y mañana con los de salud pública.

Así lo anticiparon los referentes de los sindicatos que representan la docencia pública y privada de Santa Fe. "La sensación es de desencanto. Perdimos un mes y medio porque el Ejecutivo no convocaba, a la espera de la paritaria nacional, y hasta entonces no quería hacer la oferta salarial. Y resulta que cuando la hace, está por debajo de la propuesta federal, que es una referencia para empezar a hablar. Yo no entiendo. Siento que nos están tomando el pelo", repudió Martín Lucero, titular de Sadop.

El sindicato de docentes privados ya da por hecho que la respuesta al Gobierno será negativa y que ese sector tomará medidas de fuerza y no iniciará el ciclo lectivo el 2 de marzo, tal como se había previsto.

Para el caso de los maestros públicos nucleados en Amsafé, su habitual consulta a las bases de afiliados se delibera desde ayer, con asambleas departamentales, y votación en escuelas el jueves y el viernes. El sábado por la mañana, con el panorama general del humor en cada seccional, Amsafé librará su asamblea provincial y allí prevalecerá la moción más votada y, por ende, la decisión de iniciar o no las clases, y de qué manera.

La propuesta que presentaron el martes al atardecer los ministros Juan Manuel Pusineri y Adriana Cantero se compone de un incremento inicial en marzo de 17,5%, y tres cuotas de aumento de 8,08% acumulables en junio, agosto y setiembre, respectivamente. Y para entonces, en ese mes se haría una revisión respecto de la inflación, tal como se hizo el año pasado.

Eso, más el 1,06% extra por Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), hizo estirar la suma al ministro de Trabajo para inferir que la mejora llega al 42,8%.

"La propuesta del Gobierno nos dejó muy preocupados –acotó la secretaria adjunta de Amsafé, Adriana Monteverde– porque llegó tarde y, además, porque es inferior a la referencia que hizo Nación. Esto está lejos de lo esperado por la docencia santafesina. Nuestra premisa es que ningún docente pierda frente a la inflación. La provincia tiene condiciones económicas para mejorar incluso el porcentaje de la propuesta nacional", reprochó.

La central de Amsafé expresó en un comunicado un anticipo de lo que sería la devolución final: "El salario de las y los trabajadores de la educación no puede ser la variable de ajuste. En un momento tan complejo, de importantes aumentos de la canasta alimentaria y los servicios, es fundamental una recomposición salarial que impida la pérdida del poder adquisitivo".

Por su parte, el sindicato UDA (Unión Docentes Argentinos), aunque minoritario, ya adelantó su rechazo y la decisión de hacer paro el 2 de marzo en seis provincias, Santa Fe entre ellas, junto con Buenos Aires, Misiones, Chubut, Catamarca y Mendoza.

"Al inicio de clases lo veo complicado –terció Lucero–, y por los ánimos que vi (en la reunión paritaria), yo no prepararía la mochila para el 2 de marzo".