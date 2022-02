En el marco a la situación catastrófica que se está viviendo en Ucrania, luego del ataque que provocó Rusia en la madrugada de este jueves, se dio a conocer el testimonio de un joven argentino que se encuentra en Ucrania. Alejandro contó la situación catastrófica que se vive en la sociedad y cómo la vida cambió de un día para el otro.

"En la calle la situación es caótica, estuvimos en el supermercado para comprar y estuvimos como dos horas, había como 2 mil personas. Las farmacias también llenas de gente y los cajeros no te dejaban sacar plata. La gente está comprando comida, medicamentos y los que tienen auto se están yendo para Polonia. El tema es que no hay nafta", comentó Alejandro.

"Yo estaba bastante tranquilo, doy clases en Polonia, e incluso en Rusia y cuando llegaba me decían 'te venís a refugiar' y yo no entendía por qué porque acá estaba todo muy tranquilo. Para mi fue una sorpresa, no pensé que Putin iba a atacar así y estaba esperando que no haya una guerra".





Sobre la Ley Marcial, el joven comentó: "Yo estoy un poco preocupado porque supuestamente van a salir un par de leyes más con las que van a controlar lo que la gente dice, incluso no podés manifestarte en contra de la guerra porque te mandan a prisión".

"A mi familia y amigos les quiero transmitir tranquilidad. Yo pasé la pandemia, sobreviví y ahora viene la guerra. Estoy con mi esposa que ella es ucraniana, ella está preocupada", sostuvo.

La Embajada Argentina en Ucrania les recomienda “permanecer en sus hogares”

A través de un comunicado publicado en redes sociales, anticiparon que "la Embajada continuará informando por todos los canales habilitados", y destacaron la importancia de “portar documentación que permita la verificación de la identidad de las personas” y los permisos de residencia correspondientes al día.

Además, agregaron que se trata de 83 argentinos que residen de manera permanente en Ucrania y otros 20 que se encuentran en tránsito.

Asimismo, la Sección Consular de la Embajada “se encuentra trabajando normalmente por si requirieran tramitar documentación” y brindaron vías de contacto para consultas: de manera presencial en Сalle Ivana Fedorova 12, piso 6, Kiev; correo electrónico institucional: [email protected]; Teléfono: 0038 044 2386922. También se encuentra habilitado un número de emergencias: 0038 097 1390373.

Por su parte, la Cancillería argentina reforzó el contacto permanente con la Embajada y reiteró “su firme compromiso con el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales" y sostiene que "solo por esta vía se aseguran soluciones justas y duraderas".

