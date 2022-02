Luego de un largo parate legislativo y en medio de las tensiones internas por el acuerdo con el FMI, el Senado retomó su actividad en el recinto para ratificar las autoridades de la Cámara de cara al inicio de las sesiones ordinarias. La sesión preparatoria fue breve, no duró más de 10 minutos, pero contó con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien apareció en público por primera vez desde que se desató la crisis interna del Frente de Todos por la renuncia de su hijo, Máximo Kirchner, a la jefatura de la bancada oficialista en Diputados. Ratificadas las autoridades, las expectativas estaban puestas en que se terminase definiendo también la conformación de las comisiones, pero la decisión final se pateó para la semana que viene. Sí hubo una reunión del bloque del FdT previo a la sesión en la que se llegaron a escuchar varias voces críticas al entendimiento con el Fondo.

La sesión preparatoria fue corta, pero animada. Bajo la conducción de una alegre CFK, el Senado cumplió con el trámite formal de designar a las autoridades parlamentarias. La senadora de Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala fue ratificada como presidenta provisional del Senado y Maurice Closs como vicepresidente primero. Una de las novedades fue la jura como vicepresidenta del Senado de la ex conductora santafecina Carolina Losada (JxC), quien reemplazó así Martín Lousteau.

Además, el macrista José Torello --uno de los integrantes de la mesa judicial de Cambiemos-- juró como senador en reemplazo de Esteban Bullrich, quien renunció a su banca el año pasado por razones de salud.

Más tensa fue la reunión previa del bloque oficialista. Unas horas antes del comienzo de la sesión, un grupo de senadores del FdT se juntó para coordinar los preparativos de cara al inicio de sesiones ordinarias y terminaron discutiendo sobre qué hacer con el acuerdo con el FMI. Al igual que en Diputados, son varios les senadores del oficialismo (casi un tercio del bloque) que se resisten a acompañar el entendimiento en el Congreso, y muches de ellos aprovecharon la reunión para expresar su descontento con la forma en que la Casa Rosada había manejado las negociaciones con el Fondo. Más allá de las críticas, sin embargo, todes terminaron coincidiendo en posponer el debate hasta conocer la "letra chica" del acuerdo.

Las comisiones

La expectativa de la sesión preparatoria era que el plato fuerte de la jornada viniera después, cuando el titular de la bancada oficialista, José Mayans, se reuniera con los jefes de JxC para terminar de conformar las comisiones. La reunión, sin embargo, se terminó pasando para la semana que viene. En JxC denunciaron que los "problemas internos" del FdT estaban imposibilitando cualquier tipo de comunicación pero la realidad es que desde diciembre la tensión entre oficialismo y oposición pone trabas para acordar las presidencias de las 27 comisiones. Hasta ahora, solo dos de ellas pudieron ser conformadas: la de Presupuesto y la de Ambiente, esta última armada hace un par de días en ocasión de la visita del ministro Juan Cabandié.



El FdT continúa molesto por la actitud que adoptó la coalición opositora durante el debate de Bienes Personales, cuando el oficialismo casi se queda sin quórum para sesionar debido a que uno de sus senadores dio positivo de covid y JxC decidió no bajar al recinto. "Nosotros hicimos labor parlamentaria y no la respetaron. No se puede confiar, no tienen palabra", denunciaban desde el bloque oficialista, desde donde originalmente prevaleció la idea de quedarse con todas las presidencias. Finalmente, la vicepresidenta intervino, la espuma bajó y la expectativa ahora es que la estructura de las comisiones sea similar a la del año pasado. JxC, sin embargo, argumenta que la relación de fuerzas cambió y que, por lo tanto, le corresponden más lugares. "Nosotros aumentamos cinco senadores. Nos tocan más presidencias", sostuvo una de las espadas del PRO en el Senado.

La decisión final se tomará la semana que viene, luego de la apertura de sesiones ordinarias. Dos presidencias irán para les aliades del oficialismo que le han permitido manejar el quórum del Senado a pesar de ya no contar más con mayoría propia: Alberto Weretilneck (Agricultura) y Magdalena Solari Quintana (Legislación General). La comisión de Asuntos Constitucionales, mientras tanto, irá para el jujeño Guillermo Snopek. El entrerriano Edgardo Kueider, uno de los senadores en los que el Presidente confió para sumar adhesiones internas para el acuerdo con el FMI, se quedará con Comunicación Audiovisual. JxC, mientras tanto, se quedó ya con la de Ambiente y es posible que se quede con seis más.