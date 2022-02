El Leeds United que dirige Marcelo Bielsa volvió a sufrir otra goleada que empeoró su situación en la Premier League inglesa. Esta vez en condición de local fue víctima de Tottenham Hotspurs, que lo venció por 4 a 0 después de haberse puesto 3 a 0 antes de los 30 minutos del primer tiempo. Con este resultado. Leeds enhebró su cuarta derrota consecutiva y lleva seis fechas sin triunfos con cinco traspiés y un empate en los que cosechó cinco goles a favor y veintiuno en contra.

"Si bien creamos situaciones de gol, nunca tuvimos una sensación de dominio claro sobre el rival. Creo que el resultado es justo. La diferencia la podríamos haber reducido, pero el trámite del partido nunca lo pudimos gobernar", reconoció Bielsa tras la contundente derrota por 4 a 0 en Elland Road ante el equipo del italiano Antonio Conte, que a los 27 minutos de la primera etapa ya había marcado tres tantos por intermedio de Matt Doherty a los 10, el sueco Dejan Kulusevski a los 17 y el goleador Harry Kane a los 27. A los 40 del segundo tiempo, el coreano Son Heung Min puso cifras definitivas en el marcador. Cristian Romero, el zaguero de la Selección Argentina, jugó el partido completo para Tottenham, que suma 42 puntos y lucha para llegar a las copas europeas.

"De las dos maneras en las que encaramos el partido, con un perfil más conservador en el primer tiempo y uno más atrevido en el segundo, ninguna nos dio resultados", admitió Bielsa, cuyo equipo suma apenas 23 puntos en 26 partidos y quedó a dos puntos del Burnley, que es el primero en zona de descenso directo. Precisamente en otro de los partidos de la 27º fecha, Burnley de visitante igualó 1 a 1 con Crystal Palace.

Con varios jugadores lesionados, un plantel corto que no otorga variantes de recambio y una llamativa vulnerabilidad defensiva, el derrumbe de Leeds no parece tocar fondo. El riesgo de descenso es concreto y Bielsa no parece encontrar las herramientas futbolísticas y temperamentales para rescatar a su equipo que el próximo fin de semana será visitante del Leicester.



Con un gol de Phil Foden a ocho minutos del final, el puntero Manchester City venció 1 a 0 de visitante a Everton y se afirmó en la punta de la Premier con 66 unidades. También de visitante Aston Villa (con Emiliano Dibu Martínez en el arco y Emiliano Buendía en el banco) batió 2 a 0 a Brighton (Alexis Mac Allister jugó los noventa minutos) y Manchester United igualó 0 a 0 con Watford, con un flojo partido de Cristiano Ronaldo. Este domingo, Watford recibirá a Wolverhampton y el próximo miércoles, Arsenal hará lo propio con el escolta Liverpool.