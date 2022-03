Desde Santa Fe

“Ojalá que el viernes y el sábado estemos discutiendo nuevamente”, dijo ayer Omar Perotti cuando le preguntaron si convocará a los gremios docentes Amsafé y Sadop a la mesa paritaria después del paro de 48 horas que se inició ayer y termina hoy. “Los vamos a llamar”, anunció el gobernador, pero puso un requisito: “La idea es convocarlos cuando no estén de paro”. Mañana, comienza un intervalo de cuatro días para negociar (viernes, sábado, domingo y lunes), porque el próximo paro sería el 8 y 9 de marzo, si en ese lapso, el gobierno no formaliza una propuesta superadora. La primera oferta (41,7% de aumento a pagar en cuatro cuotas, entre marzo y setiembre), fue rechazada por la asamblea provincial de Amsafé con el 98% de los votos, tan masivo y contundente que reconoce pocos antecedentes en los últimos años. La propuesta de Perotti está cuatro puntos por debajo del aumento nacional del 45,46 % (también en cuatro tramos) que fue aceptada por el congreso de Ctera.

Perotti confirmó lo que su ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, había adelantado la semana pasada: Amsafé y Sadop serán convocados a la paritaria a partir del viernes. El gobernador dijo que la “vocación de diálogo y el trabajo” son los “elementos centrales” en la paritaria, pero el deseo de la Casa Gris es que las negociaciones continúen “con los chicos en las escuelas”. “Juntarnos nuevamente, seguir dialogando. Habrá que hacer todos los esfuerzos para mejorar y entendernos en un marco que nos permita que los chicos estén en la escuela”, insistió.

-¿El gobierno puede mejorar la propuesta? –le preguntaron.

-Se analizará. No siempre todo es dinero. Hay voluntad de diálogo y de acercar posiciones que puedan mejorar (la propuesta). Tenemos el firme deseo de la presencialidad escolar y aprovechar plenamente el año lectivo –respondió el mandatario. Y en esa línea, subrayó la decisión política de “priorizar la vacunación de los docentes para que estén resguardados” y el “enorme avance en la vacunación desde los 3 a 17 años para tener la mayor seguridad en las escuelas, entendemos que esto nos tiene que posibilitar el diálogo con los chicos en las escuelas”.

En ese contexto, Perotti resaltó otras dos políticas de su gobierno a favor de los trabajadores: el Boleto Educativo Gratuito y la Billetera Santa Fe. “Se han hecho esfuerzos importantes para priorizar la educación –dijo-, entre ellos el Boleto Educativo para docentes, asistentes escolares y alumnos que suman en el bolsillo de las familias. Lo mismo con la Billetera Santa Fe. Son herramientas que la provincia pone a disposición de santafesinas y santafesinos. En el caso del Boleto Educativo con una particularidad y la Billetera para todos los usuarios”.

-El próximo paro docente es el martes 8 y el miércoles 9 de marzo. ¿Van a convocar a Amsafé y Sadop antes de esa fecha?

-La idea es convocarlos cuando no estén de paro. Si estamos de dialogando no debemos tener medidas de fuerza, pero ojalá que el viernes y el sábado estemos discutiendo nuevamente –sorprendió Perotti. “Vamos a seguir hablando”, con los dirigentes sindicales. “Hablamos y seguiremos hablando, como siempre, formalmente en la instancia de la convocatoria que esperemos que estén dadas las condiciones para hacerla lo antes posible”, agregó.

-¿Puede haber un aumento en menos cuotas? –preguntó otro colega. (Ya la secretaria general de Ctera y Amsafé, Sonia Alesso, sugirió a Rosario/12 cómo se podría mejorar la propuesta: aumento retroactivo a febrero, que se pague en menos tramos y el porcentaje del incremento supere al de la paritaria nacional (que fue del 45,46%) por algunos puntos).

-Vamos a analizarlo. Hay vocación de diálogo –respondió Perotti-. No creo que la propuesta de Santa Fe sea mala, al contrario. El año pasado superamos la pauta inflacionaria. Nuestra voluntad es tener salarios con poder adquisitivo. En los conceptos, creo que no tenemos diferencias (con los sindicatos docentes y estatales), sí en cómo llevarlo adelante. El gobierno tiene la responsabilidad de juntar los recursos que demandan la salud, la educación, la seguridad y cada sector del Estado. Pero además, impulsar todas las otras acciones en el resto de la comunidad. Por lo tanto, mantener un equilibrio de los recursos es una responsabilidad clara del gobierno y la queremos cumplir. No debemos dar un paso más allá y que no podamos cumplir una obligación con los trabajadores. Nos contó muchísimo arrancar en diciembre 2019 (después del gobierno de Miguel Lifschitz) cuando no había recursos para pagar sueldos, aguinaldos y jubilaciones, en tiempo y forma. Por eso, si el gobierno asume un compromiso, queremos tener la certeza de que vamos a cumplirlo.