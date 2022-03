Con una adhesión cercana al 90%, docentes públicos y privados santafesinos cumplieron ayer con la primera de las dos jornadas de paro en rechazo al ofrecimiento salarial del gobierno provincial, un 41,7% en cuatro tramos. En Rosario, acompañaron la medida marchando por las calles de la ciudad. Sadop movilizó desde Oroño y Catamarca hasta la Plaza del Foro, frente a los Tribunales provinciales, mientras que Amsafé lo hizo desde Plaza 25 de Mayo a la Plaza San Martín. En las dos movilizaciones se escucharon fuertes críticas a la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero. La paritaria docente podría reanudarse mañana y, según adelantó Cantero, tratarán de mejorar la oferta, teniendo en cuenta que los gremios votaron otra medida de fuerza para los próximos 8 y 9. "Nuestra voluntad es de diálogo, queremos discutir una mejora sustancial de la propuesta salarial. Como piso mínimo planteamos que se debe tener como referencia la paritaria federal, para eso estuvimos esperando dos meses. Así como formularon la propuesta, en el primer semestre perdemos con la inflación", dijo a Rosario/12 el titular de Sadop, Martín Lucero.

La columna de Sadop, integrada por docentes de la ciudad, Cañada de Gómez, Firmat, San Lorenzo y Villa Constitución, partió desde Oroño y Catamarca y recorrió todo el bulevar -donde se encuentran varios colegios privados que tomaron reemplazantes para inicar el ciclo lectivo- hasta Montevideo. Estuvieron acompañados por referentes de la Bancaria, Judiciales, Luz y Fuerza, Correos y Cadetes, gremios que integran el Movimiento Sindical Rosario (MSR).

Al ritmo de los redoblantes y las bocinas, que dejaban de sonar cuando pasaban por los sanatorios ubicados en la zona, la manifestación se detenía en cada uno de los establecimientos educativos. Además de expresar el rechazo a la propuesta salarial del gobierno también se refirieron a las presiones que reciben las y los docentes privados cada vez que se vota una medida de fuerza para que se presenten a trabajar.

Durante el acto en la Plaza del Foro, la docente Silvia García leyó una carta abierta dirigida a la ministra Cantero: "En estos tiempos de paritarias, siempre quedamos atrapados en el conflicto como los insensibles y despreocupados ante la opinión pública, aún a sabiendas de quien convoca a mesa paritaria es el gobierno, y debería ser como mínimo en los primeros días de febrero para evitar que impacte en el inicio de clases. Sabemos lo desgastante que resulta tener que reclamar obviedades ante un interlocutor que pareciera desconocer la realidad. Apelamos a usted ministra para que valore nuestra tarea y valore nuestros reclamos".

Después llegó el turno de los referentes del MSR que acompañaron a los docentes en la movilización. "Discutir el salario de un docente de Santa Fe es una vergüenza. Todos ustedes durante la pandemia fueron atacados y la pasaron mal como todos los que fuimos trabajadores esenciales, nos da mucha bronca y nos causa mucho escozor", planteó Jorge Perlo, titular del sindicato de Judiciales También hablaron Analía Ratner (La Bancaria), Walter Palombi (Correos). Nicolás Martínez (Cadetes) y Pablo Palleros (Luz y Fuerza).

"Para la educación privada no es fácil tomar medidas de fuerza, por eso nos parece importante tener una marcha en la Plaza del Foro, para que todos los empleadores sepan que la docencia privada no les tiene miedo y no bajará los brazos", afirmó Lucero en su discurso. El dirigente gremial dijo que la docencia "tiene un montón de reclamos que no empezaron hoy, en el 2020 perdimos 8 puntos, que no nos hablen de compensación". El titular de Sadop Rosario agregó: "Nos vuelven a subestimar, pero la docencia está unida y lo que necesita es un salario digno, cualquier otra respuesta es insuficiente y la vamos a seguir rechazando".

Según Lucero, "no es casual que en este paro haya habido más reemplazantes que en paros anteriores, que las presiones hayan sido más evidentes. Cuando termine la medida de fuerza volvemos a trabajar, y cuando termine este gobierno seguiremos trabajando en la docencia. La ministra de Educación, antes de ser ministra, era patronal de un colegio en San Lorenzo y hoy sigue siendo patronal pero de toda la docencia santafesina, por eso miran para otro lado con las presiones y los aprietes y le hacen el juego a las patronales".

Por su parte, Amsafé Rosario marchó junto a ATE y Siprus hasta la sede local de la Gobernación, frente a la Plaza San Martín. “El ministro de Trabajo (Juan Manuel) Pusineri no cumplió con su palabra cuando dijo que empezaríamos la paritaria a principios de febrero; tampoco tomó la paritaria federal como referencia. No solo no la tomó sino que está por debajo la propuesta. Es cínica la postura del ministro de decir que empecemos las clases y mientras negociamos. Nos negamos, tuvo todo febrero para negociar", dijo el titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés.

En declaraciones a LT8, Cantero indicó que "la paritaria está abierta y había otros modos, aún en discrepancia, de seguir trabajando, como en otras provincias. Después de dos años de pandemia había mucha expectativa en estudiantes y sus familias de recuperar la presencialidad". La ministra adelantó que "la nueva reunión paritaria tendrá lugar, seguro, cuando termine el paro de esta semana".