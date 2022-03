Con alto acatamiento se cumplió ayer la primera jornada de la medida de fuerza dispuesta por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), a la que adhirieron Docentes Autoconvocados/as de Jujuy, la Corriente Sindical Marina Vilte, entre otros gremios disconformes con la oferta de un incremento del 19% que hizo el gobierno de Gerardo Morales.

Las organizaciones gremiales y afiliados confluyeron en una gran movilización hacia plaza Belgrano, en la mañana de ayer, para expresar su malestar por los sueldos "de miseria" que paga el gobierno jujeño. También se movilizaron la Asociación de Profesionales Universitarios (APUAP), la CTA- ATE Verde y Blanca, la Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).



Cerca de 3000 trabajadores marcharon repudiando el 19% del incremento salarial impuesto por el gobierno de Jujuy, a pagarse en tres tramos, considerado absolutamente insuficiente. Más aún cuando otras provincias vecinas triplicaron ese porcentaje, como el caso de Salta, con un aumento del 45% hasta septiembre y Tucumán, donde el porcentaje llega al 60%.

Mientras se realizaba la marcha, el gobernador Morales y la ministra de Educación Teresa Bovi inauguraban simbólicamente el ciclo lectivo 2022 en la Escuela N° 31 “General Manuel Eduardo Arias”, en Huacalera. Fue un acto con poco público ya que solo estuvieron la directora y la secretaria del establecimiento junto a un grupo de alumnos que fueron obligados a asistir, aseguró la docente Mariana de la Riestra, de la Corriente Sindical Marina Vilte.

El gobernador eludió referirse a la medida de fuerza en su discurso y habló de otros temas. “Estamos poniendo en marcha una gran transformación educativa a partir de obras de infraestructura con la construcción de 258 nuevas escuelas, los componentes de formación docente y 2.000 kilómetros de conectividad”, sostuvo. Indicó que actualmente “hay 70 escuelas en obra” y dijo que esperan "hasta fin de año tener en construcción más de 100 escuelas”.

El gobernador también instó al equipo directivo y docente de la Escuela de Huacalera a que “sigan trabajando con el empeño y la vocación como cada docente en cada rincón de la provincia”.



“Necesitamos una recomposición salarial en serio", retrucó Silvia Vélez, secretaria general de ADEP. "Los docentes somos la punta de lanza de esta lucha de los trabajadores en la calle. El acatamiento al paro fue superior al esperado, a no bajar los brazos, hay que buscar la unidad con los otros gremios", aseguró al hablar en la movilización.

Vélez dijo sentirse "orgullosa de representar al gremio educativo". "Le hemos perdido miedo al presentismo y luchamos por nuestros derechos" aseguró antes de llamar a "recordar las palabras de nuestra referente Marina Vilte”.

Los docentes llevan la bandera de la dirigente gremial Marina Vilte, quien fuera secretaria general de ADEP, además de cofundadora de CTERA, llevando adelante una destacada lucha gremial desde la década del 50, que mantuvo aún frente a la última dictadura militar, cuando fue secuestrada y desaparecida por el terrorismo estatal.

Ausencias en las aulas

El cuerpo docente de la Escuela N° 31 de la Quebrada adhirió al paro determinado por el congreso provincial de ADEP, que dispuso medidas de fuerza por 48 horas. Hoy se cumplirá el segundo día de paro.

El acatamiento a la huelga fue alto, y promedió el 85%, según cálculos de la docencia. En La Quiaca fue del 85%, en Tilcara se informó que la adhesión fue del 90% igual que en Ledesmal Mientras que en la capital jujeña el ausentismo alcanzó al 70% en ambos turnos.

Durante la marcha, como ya es costumbre en Jujuy, se presentó la Policía de la Provincia para entregar el acta de infracción contravencional por ocupación de espacios públicos. En cada protesta social, el gobierno provincial multa a las personas que se manifiestan como medida disciplinadora.

Seguridad en casa de gobierno.

El bajo porcentaje de aumento ofrecido por el gobierno, y el hecho de que desde mediados de febrero no se hayan vuelto a sentar en las paritarias, provoca el repudio de los trabajadores estatales de la provincia. En el caso de la docencia, el acatamiento al paro fue alto a pesar de que el gobierno había advertido que quienes adhieran a la protesta perderán el presentismo.

La secretaria gremial de ADEP, Teresa Bazán, nueva comisión liderada por mujeres que asumió en diciembre, relato que “Veníamos desmovilizados y en la primera reunión formal con la ministra de Educación, lo primero que planteamos fue la convocatoria a paritarias. En el primer encuentro con el ministro de Hacienda nos querían dar el 4%", que no reunía las expectativas. A pesar de eso, en el segundo encuentro ofrecieron un 5%, "se dieron números dispares y aumentos en sumas fijas. Querían dar 300 pesos por docente, por título 200 pesos y era insuficiente 550 pesos al básico", más otras sumas no remunerativas. Todo lo cual no cumplía con las expectativas de los trabajadores, dijo la gremialista, quien destacó que luego de esa oferta no los volvieron a convocar y "sacaron la circular N° 3 de Hacienda que nos enteramos que nos daban el 6% (como primer pago hasta llegar al 19%)“, recordó.

Ante ese panorama salarial ADEP convocó a asambleas y, luego en el congreso provincial, los docentes expresaron su malestar ya que cada año los salarios se van disminuyendo. “El gobierno especulaba que se cierre la paritaria nacional, nosotros seguimos trabajando con las bases para que en el congreso el mandato sea contundente y así fue”, sostuvo Bazán para quien la paritaria con el gobierno es "mentirosa porque se plantearon las condiciones de las escuelas y no han dado respuesta”.

Desde el lado del gobierno, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, se manifestó sorprendido por la medida de fuerza: “No sé porque hacen paro los docentes. Es una medida política", aseguró.

Grilla de reclamos

Son varios los reclamos docentes: que se reparen los establecimientos escolares que por las intensas lluvias están en pésimas condiciones, tienen techos con goteras y en mal estado; el desmalezamiento de los predios escolares, que se arreglen los problemas eléctricos, y afirman que el mantenimiento estructural no se realizó. Asimismo, aseguran que los abonos para el transporte de los docentes tampoco están disponibles.

Otro problema del sector son los docentes de actividades prácticas, área que atraviesa una reconversión y muchos podrían quedar sin trabajo. En ese contexto, los ingresos de docentes trasladados son los principales temas que han llevado a que los trabajadores agrupados en el gremio mayoritario determine llevar adelante un plan de lucha.

“Son las bases movilizadas ante el deterioro salarial. Vamos a fortalecer esta lucha para que los docentes sepan cómo es su sueldo, tantas sumas fijas que van y vienen a veces no saben lo que cobran y más aún que hay dos componentes fijos que es el presentismo frente a alumnos. Un docente que falta y está dentro del reglamento de licencia no cobra esa suma. (...) En enero como no estamos en clase no se nos paga. Entonces somos castigados y nos quitan esa suma de casi 6 mil pesos", sostuvo Bazán.

Por último, reiteró que “el acatamiento al paro en el interior de la provincia fue altísimo". Y recordó que "el inicio de clases recién el lunes será con actividades normales", dado que hoy "se realizarán movilizaciones en San Pedro, en otros departamentos habrá asambleas zonales, radios abiertas, cada lugar define modalidad en el día de paro”.