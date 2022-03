TEATRO

No hay banda

"No creo que sea teatro documental, tampoco una conferencia performática. En realidad no es nada", dice Martín Flores Cárdenas sobre su último ¿ensayo escénico? en el que busca duelar la muerte de algunos seres queridos de su familia. No hay banda es en realidad una suerte de investigación sobre los procedimientos teatrales: a Flores Cárdenas, que es un muy buen director pero no actúa, no le gusta estar en escena. Pero siente que necesita hacer esta obra para poder hacer las que vienen. Así, se las ingenia para estar en escena sin estar del todo, y con sus movimientos elusivos trae preguntas acerca de qué es exactamente ser un intérprete o cuándo hay teatro. La iluminación es de Matías Sendón, el sonido es de Ramiro Vergara y Santiago Loza colabora en los textos. Presentada como la primera entrega del Ciclo Obras Truncas de Casa Teatro Estudio.

Lunes y viernes a las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $700.

Los días de la fragilidad

Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena. De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo. Quinta temporada de la original y emocionante obra de Andrés Gallina, dirigida por Fabián Díaz, escenografía y vestuario de Isabel Gual, y música en vivo de Patricia Casares. Con Manuela Méndez e Iván Moschner.

Domingo a las 12, en Quetren Club Cultural, Olazábal 1784. Entrada: $700.

MÚSICA

Acta

Segundo disco solista del cantante uruguayo Leandro Dansilio, cuyo proyecto grupal Excelentes Nadadores fue presentado en su momento por la prensa montevideana una continuación de su trabajo solista, que comenzó en 2014 con un álbum homónimo. Después de dos discos grupales, Excelentes Nadadores (2017) y Nx estxn preocupadxs (2020), para su regreso al rubro solista –tras haber participado de bandas como Alucinaciones en Familia, Jesús Negro y Los Putos o Cielos de Plomo– Dansilio contó con la participación de integrantes de todos sus grupos (como Pau O’Bianchi, de Alucinaciones, por ejemplo), así como de otros, como Mux o Salvamento. El resultado es un álbum integrado por una decena de breves temas, con un sonido que ha autodefinido como ochentoso, pero fuertemente anclado en Uruguay, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, así como descargarse gratuitamente en la web del sello Feel de Agua.

15 Seis

Nuevo disco autoral del cancionista tucumano Martín García, que con cuatro trabajos en siete años de carrera discográfica es un referente del folklore alternativo en su provincia, donde también se destaca como gestor cultural. Sucesor de Mutar (2019) –que llegó después de Canciones para amansar fantasmas (2015) y En vivo (2017)–, el introspectivo 15 Seis está bautizado con los números del piso y del departamento que ofició de refugio para García durante la pandemia, y en donde se propuso con amigos compositores con los que se conectaba online ir completando una canción por semana para soportar el confinamiento. Producto de este particular taller compositivo son los nueve temas propios que integran su nuevo disco, a los que se suma un décimo, “Autómata”, que firma junto a Javier Monsalto, el productor del trabajo.

ONLINE

The Dropout

La historia del cine y la televisión está llena de guiones basados en relatos literarios, obras teatrales e historias de la vida real, pero los últimos tiempos han visto una catarata de creaciones audiovisuales inspiradas en confesiones de Instagram, hilos de Twitter y podcasts. Precisamente este último formato es la base de la nueva serie protagonizada por Amanda Seyfried, puntualmente en el podcast homónimo de la periodista Rebecca Jarvis. La actriz de Los miserables y Mank encarna a Elizabeth Holmes, una joven que abandonó los estudios para fundar Theranos, una compañía de tecnología médica que se propuso revolucionar la manera de realizar los análisis de sangre. “¿Cómo fue que la mujer multimillonaria más joven del mundo que empezó desde cero lo perdió todo de la noche a la mañana?”, se pregunta la sinopsis. El ascenso y estrepitosa caída de Holmes a partir de los juicios por defraudación económica es detallado a lo largo de ocho episodios; los tres primeros ya están disponibles en Star+

Reacher

Hubo un tiempo en el que Tom Cruise supo encarnar a Jack Reacher, el héroe de acción creado por Lee Child para su saga de ¡veintidos! novelas (hasta la fecha). La serie producida por Amazon para su plataforma Prime Video intenta corregir algunos de los supuestos “defectos” de los dos largometrajes protagonizados por la gran estrella de cine, al menos según los entienden los fans de los libros. Ahora con el rol protagónico a cargo del musculoso y mandibular Alan Ritchson, la historia sigue en gran medida la primera de las novelas, Zona peligrosa, publicada hace veinticinco años. En ella el protagonista llega a un pueblo de Georgia para ser acusado de inmediato de un crimen que, desde luego, no cometió.

CINE

Atlas

Christofredo Jakob fue un neurobiólogo alemán que, a comienzos del siglo XX, se instaló en Argentina para llevar a cabo una investigación sobre el cerebro de los mamíferos, entre ellos el ser humano. Su laboratorio en el Hospital Nacional de Alienadas (hoy Hospital Moyano) fue el centro de operaciones de varios desafíos científicos, aunque hoy permanece en semi ruinas. El documental del realizador Ignacio Masllorens (Martin Blaszko III) y la especialista en la historia de la fotografía Guadalupe Gaona, que puede verse en el Malba todos los viernes a las 20, no es un típico documental biográfico, aunque los datos y señales más relevantes sobre Jakob están allí. En cambio, las imágenes de las internas del hospital tomadas hace un siglo, las escenas robadas en un zoológico de Buenos Aires a punto de transformarse en otra cosa, los viajes a la Patagonia y los recuerdos familiares de un prócer olvidado de la medicina nacional terminan dando forma a un verdadero palimpsesto audiovisual sobre la memoria.

Batman

El hombre murciélago nunca muere, sólo renace de las cenizas como su célebre congénere en la mitología griega. Ahora con el rostro de Robert Pattinson siguiendo el camino de sus antecesores –Keaton, Kilmer, Clooney, Bale y Affleck–, la nueva reinvención del veterano superhéroe encuentra al realizador Matt Reeves (Cloverfield, El amanecer del planeta de los simios) acomodando las piezas en un relato que es bastante deudor del viejo policial negro, a lo largo de tres horas serias y oscuras. Batman ya es Batman, Gatúbela (Zoë Kravitz) inicia sus andanzas y dos futuros supervillanos dan sus primeros pasos en el lado salvaje: El Pingüino y El Acertijo, con los rostros de Colin Farrell y Paul Dano.

TV

The Larry David Story

Cuando Larry abandonó su creación más famosa, la sitcom “acerca de nada”, muchos creyeron que su carrera televisiva había tocado el punto más alto, condenado a la revisión infinita de la serie protagonizada por Jerry Seinfeld y amigos. La aparición de Curb Your Enthusiasm demostró cuán equivocadas estaban esas miradas. Este reluciente documental en dos partes producido por HBO recorre vida y obra de Larry David a partir de una serie de conversaciones con su amigo, el director Larry Charles, con paradas en cada uno de los picos, mesetas y depresiones de su vida profesional y personal, “desde sus humildes comienzos como un niño sin gracia de Brooklyn a su transformación en el misántropo favorito de Estados Unidos”, según consigna la descripción oficial. Para los amantes de ambas series humorísticas, un verdadero festín donde se revelan detalles poco conocidos; para el neófito, una manera de acercarse a dos de las grandes creaciones de la tevé de las últimas tres décadas.

Martes a las 22, por HBO.

La guerra ha terminado

El título puede sonar algo irónico en estas jornadas de tensión y violencia militar, pero la miniserie que debuta mañana en Europa Europa refiere a la Segunda Guerra Mundial. Dirigidos por Michele Soavi, los cuatros episodios de esta superproducción italiana se basan en hechos de la realidad histórica reconstruidos en el libro El viaje a la tierra prometida, de Aharon Megged. Todo comienza en Milán el 27 de abril de 1945, cuando el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia ordena la captura del ministro Giovanni Preziosi y un grupo de huérfanos judíos, sobrevivientes de los campos de exterminio, son cuidados por un ingeniero civil y un grupo de abnegados maestros.

Lunes a las 22, por Europa Europa.