El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, consideró este viernes que es necesario tomar "medidas más potentes" para acelerar el desacople entre los precios internos y los internacionales, a raíz de la guerra en Ucrania. "La Argentina tiene que adoptar medidas para esta emergencia, teniendo en cuenta su ventaja comparativa, siendo productor de alimentos y también de hidrocarburos", sostuvo el funcionario.

A su criterio, el país, "como gran productor de trigo y alimentos, no puede permanecer abierto a los mercados internacionales por la guerra". En ese sentido, comentó que una de las consecuencias inmediatas del conflicto bélico es la disparada del precio internacional del trigo, que estaba en el orden de los 280 dólares por tonelada y ahora pasó los 400 dólares.

"Por eso hay que acelerar medidas de desacople entre el precio interno y el internacional. Una que ya pusimos en la cancha fue el fideicomiso para asegurar el precio de la harina triple cero de góndola y el paquete de medio kilo en Precios Cuidados para que eso no se dispare", resaltó Feletti, en declaraciones al programa "Sin relato", que se emite por AM 990. La creación del fideicomiso, que regirá hasta el 31 de enero de 2024, buscará asegurar el precio de comercialización de harina de trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa Precios Cuidados. Se destinarán al mercado interno unas 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales.

Según el funcionario: "No puede faltar el trigo en el mercado interno. Argentina es productor de trigo, la cosecha fue récord, con 20 millones de toneladas. Y no hay motivo para que los molinos no estén abastecidos". En ese sentido, puntualizó: "El abastecimiento en harina y fideos en Precios Cuidados está. Ahora, queda el pan. Hay que buscar los mecanismos de desacople".

Con respecto a los combustibles, estimó que puede haber un impacto en el mercado interno a raíz de la guerra, pero subrayó que la Argentina "es productor de petróleo y de gas, lo cual puede ser una oportunidad para acelerar obras, como gasoductos".